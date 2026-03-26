２６日の債券市場で、先物中心限月６月限は反落。前日の米債券高を受けて買いが先行したものの、時間外の米原油先物相場の上昇が影響する形で軟化した。



２５日のニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）で原油先物相場が反落し、インフレ懸念が薄らいだことから同日の米長期債相場が反発（金利は低下）した流れが東京市場に波及。債券先物は朝方に１３１円２０銭まで上伸する場面があった。ただ、中東情勢の先行き不透明感が依然として強いことから追随買いは広がらず。この日の時間外取引では米原油先物相場が上昇しており、物価の上振れリスクが意識されるなか一時１３０円８６銭まで下押した。なお、きょうは財務省による流動性供給入札（対象：残存期間１年超５年以下）が実施される。



午前１１時の先物６月限の終値は、前日比２２銭安の１３０円９１銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日に比べて０．０２０％高い２．２７０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS