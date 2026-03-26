「韓国に痛い目に遭ったが…」菊池雄星の“提言”に韓国メディアも反応「日本野球に“ぶっちゃけ”発言」

WBC敗退を受けて日本球界に“提言”をした菊池雄星に、韓国メディア『OSEN』が「日本野球に“ぶっちゃけ”発言、韓国に痛い目に遭ったのに」と見出しを打って報じている。

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日本球界はいまだにWBCの衝撃の余波が残っている。大会通じて初めて準々決勝で敗退したことを受け、日本野球の変革と発展に向けた多様な意見が出されている。今度はWBC1次ラウンドで韓国戦の先発マウンドに上がった菊池が口を開いた。

複数の日本メディアが報じたところによると、菊池は3月25日（日本時間）、ロサンゼルス・ドジャースとのオープン戦を前に取材対応し、より多くの日本人選手が早くメジャーリーグへ進出すべきだという持論を展開した。WBCで勝つためにはNPBでもピッチクロックやABS（自動ボール判定システム）などを取り入れるべきとしながらも、それ以上に重要なこととして「メジャーリーガーを増やすこと」を強調した。

NPBでは海外FA権を取得するまでに最低9年が必要だ。高卒選手は27歳、大卒選手は31歳以降でなければ海外FA権を得られないため、若いうちにメジャーへ挑戦するには球団の同意を得てポスティングシステムを利用しなければならない。

日本には菊池だけでなく、大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャース）、山本由伸（ロサンゼルス・ドジャース）、佐々木朗希（ロサンゼルス・ドジャース）、ダルビッシュ有（サンディエゴ・パドレス）、松井裕樹（サンディエゴ・パドレス）、鈴木誠也（シカゴ・カブス）、今永昇太（シカゴ・カブス）、千賀滉大（ニューヨーク・メッツ）、菅野智之（コロラド・ロッキーズ）、吉田正尚（ボストン・レッドソックス）、村上宗隆（シカゴ・ホワイトソックス）、岡本和真（トロント・ブルージェイズ）、今井達也（ヒューストン・アストロズ）など14人の現役メジャーリーガーがいる。WBCにも8人のメジャー組が参加した。

にもかかわらず、菊池はより多くの日本人選手がメジャーに、それも早く進出すべきだと主張した。彼は“WBCで勝つこと”だけを考えた際には、多くの選手がアメリカで高いレベルの環境を経験することが不可欠だと述べた。

菊池雄星（写真提供＝OSEN）

2010年から2018年までNPBの埼玉西武ライオンズに9年間在籍した後、2019年にシアトル・マリナーズと契約してメジャーへ渡った菊池は、トロント・ブルージェイズ、ヒューストン・アストロズを経て昨年からエンゼルスでプレーしている。

メジャーでは7シーズンで通算199試合（うち先発187試合）に登板し、48勝58敗1セーブ、防御率4.46、1011奪三振を記録するなど、息の長い活躍を続けている。デビュー当初は制球難や好不調の波がありながらも、着実に成長して先発投手として堅実な地位を確立したが、それでもメジャーは一筋縄ではいかない。菊池は世界との差としてフィジカルの違いを挙げながらも、「フィジカルで勝てなくても近づくための努力は必要。そこは逃げてはいけない」と語る。

そして、一人でも多くの日本人選手が早くメジャーという大きな舞台で刺激を受けることを願った。今回のWBCに参加した日本人選手たちも、世界の選手たちのフィジカル、パワー、スピードの差を目の当たりにして感じることが多かったはずだと見た菊池は、「代表レベルの選手たちがそのことを感じて日本に帰ることが重要。それを各チームで若手やメジャーを目指す選手たちに伝えていけば、日本のレベルも上がっていく」と述べた。

菊池は今回のWBCで1次ラウンドの韓国戦に先発したが、初回から3点を失うなど3回6被安打、4奪三振、3失点と苦戦した。その後は準々決勝のベネズエラ戦で5-8とリードを許した9回に6番手としてリリーフ登板し、1回1被安打、1奪三振の無失点を記録した。

（記事提供＝OSEN）