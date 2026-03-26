26日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比38.1％減の1767億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同38.4％減の1282億円だった。



個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> 、上場インデックスファンド日経銀行株１０ <540A> が新高値。ｉシェアーズ 高格付け日本円社債 ＥＴＦ <515A> 、ＮＺＡＭ ＲＥＩＴ指数（２・５・８・１１月決算型） <530A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が5.74％高、ＮＺＡＭ 先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> が5.62％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> が4.03％高、ＭＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信 <2523> が3.57％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 農産物上場投資信託 <1687> が3.39％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ とうもろこし上場投資信託 <1696> は7.64％安、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数 <541A> は7.16％安、ＮＡＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ高配当４０ <532A> は4.28％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> は4.28％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は4.17％安と大幅に下落した。



日経平均株価が91円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金776億300万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1168億1900万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が178億3700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が85億9200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が66億7000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が59億6800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が48億4100万円の売買代金となった。



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