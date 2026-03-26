26日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数135、値下がり銘柄数406と、値下がりが優勢だった。



個別ではシンカ<149A>、アミタホールディングス<2195>、ココペリ<4167>がストップ高。アスタリスク<6522>は一時ストップ高と値を飛ばした。Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ<4379>、ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>、ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ<456A>、リファインバースグループ<7375>など5銘柄は昨年来高値を更新。アクアライン<6173>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、Ｗｉｌｌ Ｓｍａｒｔ<175A>、売れるネット広告社グループ<9235>、Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>は値上がり率上位に買われた。



一方、ライトアップ<6580>がストップ安。ＪＳＨ<150A>、フラー<387A>、サイバーソリューションズ<436A>、フツパー<478A>、ヌーラボ<5033>など8銘柄は昨年来安値を更新。ＱＤレーザ<6613>、インフォメティス<281A>、ＥｄｕＬａｂ<4427>、ソフトフロントホールディングス<2321>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>は値下がり率上位に売られた。



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