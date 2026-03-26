ETF売買代金ランキング＝26日前引け
26日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 77603 -37.7 47590
２. <1357> 日経Ｄインバ 17837 -23.4 4850
３. <1540> 純金信託 10983 -26.4 21755
４. <1321> 野村日経平均 8592 -52.2 55720
５. <1458> 楽天Ｗブル 6670 -29.6 56640
６. <1360> 日経ベア２ 5968 -56.3 119.2
７. <1579> 日経ブル２ 4841 -34.5 513.3
８. <1542> 純銀信託 2990 -34.2 31740
９. <1671> ＷＴＩ原油 2859 -50.8 4887
10. <2644> ＧＸ半導日株 2532 -15.6 3148
11. <1306> 野村東証指数 2528 -63.5 3821
12. <1329> ｉＳ日経 2050 -27.5 5543
13. <1568> ＴＰＸブル 1603 -39.5 796.8
14. <1398> ＳＭＤリート 1405 157.8 1955.0
15. <1475> ｉＳＴＰＸ 1258 -62.1 373.3
16. <314A> ｉＳゴールド 1184 -40.9 342.1
17. <2038> 原油先Ｗブル 1069 -42.6 2746
18. <2036> 金先物Ｗブル 1008 -68.9 186150
19. <200A> 野村日半導 923 -1.3 3064
20. <1615> 野村東証銀行 917 -43.1 583.5
21. <1489> 日経高配５０ 832 -54.7 3150
22. <1330> 上場日経平均 778 -54.4 55810
23. <1482> ｉＳ米債７Ｈ 752 4323.5 1601
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ 739 18.6 2068.5
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 716 -30.4 73140
26. <1320> ｉＦ日経年１ 686 -54.1 55520
27. <1459> 楽天Ｗベア 654 -49.9 196
28. <1328> 野村金連動 610 -53.2 17120
29. <1358> 上場日経２倍 593 -38.6 90800
30. <1356> ＴＰＸベア２ 581 -19.2 143.7
31. <1699> 野村原油 547 -45.4 591.3
32. <1326> ＳＰＤＲ 543 -67.2 66290
33. <1308> 上場東証指数 494 -24.1 3777
34. <1655> ｉＳ米国株 485 -48.3 755.7
35. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 448 83.6 352.6
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 425 10.7 710.3
37. <1346> ＭＸ２２５ 423 -31.8 55420
38. <2016> ｉＦ米債７有 342 34100.0 1817
39. <1545> 野村ナスＨ無 327 -30.1 38870
40. <1696> ＷＴコーン 320 251.6 3167
41. <1348> ＭＸトピクス 307 -8.9 3772
42. <2559> ＭＸ全世界株 288 -46.2 26005
43. <513A> ＧＸ防衛日株 287 -38.3 902
44. <2568> 上場ＮＱヘ無 286 354.0 6599
45. <1476> ｉＳＪリート 267 413.5 1983
46. <1541> 純プラ信託 255 -31.1 8961
47. <2631> ＭＸナスダク 248 675.0 27525
48. <1571> 日経インバ 244 -41.5 384
49. <2244> ＧＸＵテック 237 -7.8 2934
50. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 208 -43.2 30200
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 77603 -37.7 47590
２. <1357> 日経Ｄインバ 17837 -23.4 4850
３. <1540> 純金信託 10983 -26.4 21755
４. <1321> 野村日経平均 8592 -52.2 55720
５. <1458> 楽天Ｗブル 6670 -29.6 56640
６. <1360> 日経ベア２ 5968 -56.3 119.2
７. <1579> 日経ブル２ 4841 -34.5 513.3
８. <1542> 純銀信託 2990 -34.2 31740
９. <1671> ＷＴＩ原油 2859 -50.8 4887
10. <2644> ＧＸ半導日株 2532 -15.6 3148
11. <1306> 野村東証指数 2528 -63.5 3821
12. <1329> ｉＳ日経 2050 -27.5 5543
13. <1568> ＴＰＸブル 1603 -39.5 796.8
14. <1398> ＳＭＤリート 1405 157.8 1955.0
15. <1475> ｉＳＴＰＸ 1258 -62.1 373.3
16. <314A> ｉＳゴールド 1184 -40.9 342.1
17. <2038> 原油先Ｗブル 1069 -42.6 2746
18. <2036> 金先物Ｗブル 1008 -68.9 186150
19. <200A> 野村日半導 923 -1.3 3064
20. <1615> 野村東証銀行 917 -43.1 583.5
21. <1489> 日経高配５０ 832 -54.7 3150
22. <1330> 上場日経平均 778 -54.4 55810
23. <1482> ｉＳ米債７Ｈ 752 4323.5 1601
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ 739 18.6 2068.5
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 716 -30.4 73140
26. <1320> ｉＦ日経年１ 686 -54.1 55520
27. <1459> 楽天Ｗベア 654 -49.9 196
28. <1328> 野村金連動 610 -53.2 17120
29. <1358> 上場日経２倍 593 -38.6 90800
30. <1356> ＴＰＸベア２ 581 -19.2 143.7
31. <1699> 野村原油 547 -45.4 591.3
32. <1326> ＳＰＤＲ 543 -67.2 66290
33. <1308> 上場東証指数 494 -24.1 3777
34. <1655> ｉＳ米国株 485 -48.3 755.7
35. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 448 83.6 352.6
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 425 10.7 710.3
37. <1346> ＭＸ２２５ 423 -31.8 55420
38. <2016> ｉＦ米債７有 342 34100.0 1817
39. <1545> 野村ナスＨ無 327 -30.1 38870
40. <1696> ＷＴコーン 320 251.6 3167
41. <1348> ＭＸトピクス 307 -8.9 3772
42. <2559> ＭＸ全世界株 288 -46.2 26005
43. <513A> ＧＸ防衛日株 287 -38.3 902
44. <2568> 上場ＮＱヘ無 286 354.0 6599
45. <1476> ｉＳＪリート 267 413.5 1983
46. <1541> 純プラ信託 255 -31.1 8961
47. <2631> ＭＸナスダク 248 675.0 27525
48. <1571> 日経インバ 244 -41.5 384
49. <2244> ＧＸＵテック 237 -7.8 2934
50. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 208 -43.2 30200
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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