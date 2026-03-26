　26日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 77603　　 -37.7　　　 47590
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 17837　　 -23.4　　　　4850
３. <1540> 純金信託　　　　 10983　　 -26.4　　　 21755
４. <1321> 野村日経平均　　　8592　　 -52.2　　　 55720
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　　6670　　 -29.6　　　 56640
６. <1360> 日経ベア２　　　　5968　　 -56.3　　　 119.2
７. <1579> 日経ブル２　　　　4841　　 -34.5　　　 513.3
８. <1542> 純銀信託　　　　　2990　　 -34.2　　　 31740
９. <1671> ＷＴＩ原油　　　　2859　　 -50.8　　　　4887
10. <2644> ＧＸ半導日株　　　2532　　 -15.6　　　　3148
11. <1306> 野村東証指数　　　2528　　 -63.5　　　　3821
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　2050　　 -27.5　　　　5543
13. <1568> ＴＰＸブル　　　　1603　　 -39.5　　　 796.8
14. <1398> ＳＭＤリート　　　1405　　 157.8　　　1955.0
15. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1258　　 -62.1　　　 373.3
16. <314A> ｉＳゴールド　　　1184　　 -40.9　　　 342.1
17. <2038> 原油先Ｗブル　　　1069　　 -42.6　　　　2746
18. <2036> 金先物Ｗブル　　　1008　　 -68.9　　　186150
19. <200A> 野村日半導　　　　 923　　　-1.3　　　　3064
20. <1615> 野村東証銀行　　　 917　　 -43.1　　　 583.5
21. <1489> 日経高配５０　　　 832　　 -54.7　　　　3150
22. <1330> 上場日経平均　　　 778　　 -54.4　　　 55810
23. <1482> ｉＳ米債７Ｈ　　　 752　　4323.5　　　　1601
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 739　　　18.6　　　2068.5
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 716　　 -30.4　　　 73140
26. <1320> ｉＦ日経年１　　　 686　　 -54.1　　　 55520
27. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 654　　 -49.9　　　　 196
28. <1328> 野村金連動　　　　 610　　 -53.2　　　 17120
29. <1358> 上場日経２倍　　　 593　　 -38.6　　　 90800
30. <1356> ＴＰＸベア２　　　 581　　 -19.2　　　 143.7
31. <1699> 野村原油　　　　　 547　　 -45.4　　　 591.3
32. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 543　　 -67.2　　　 66290
33. <1308> 上場東証指数　　　 494　　 -24.1　　　　3777
34. <1655> ｉＳ米国株　　　　 485　　 -48.3　　　 755.7
35. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 448　　　83.6　　　 352.6
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 425　　　10.7　　　 710.3
37. <1346> ＭＸ２２５　　　　 423　　 -31.8　　　 55420
38. <2016> ｉＦ米債７有　　　 342　 34100.0　　　　1817
39. <1545> 野村ナスＨ無　　　 327　　 -30.1　　　 38870
40. <1696> ＷＴコーン　　　　 320　　 251.6　　　　3167
41. <1348> ＭＸトピクス　　　 307　　　-8.9　　　　3772
42. <2559> ＭＸ全世界株　　　 288　　 -46.2　　　 26005
43. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 287　　 -38.3　　　　 902
44. <2568> 上場ＮＱヘ無　　　 286　　 354.0　　　　6599
45. <1476> ｉＳＪリート　　　 267　　 413.5　　　　1983
46. <1541> 純プラ信託　　　　 255　　 -31.1　　　　8961
47. <2631> ＭＸナスダク　　　 248　　 675.0　　　 27525
48. <1571> 日経インバ　　　　 244　　 -41.5　　　　 384
49. <2244> ＧＸＵテック　　　 237　　　-7.8　　　　2934
50. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 208　　 -43.2　　　 30200
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


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