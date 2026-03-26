ドジャースの大谷翔平投手（31）は26日（日本時間27日）の本拠でのダイヤモンドバックス戦でメジャー9年目の幕が開ける。今季は2度目の右肘手術を経て開幕からローテーション入りし、二刀流が本格復帰するシーズンとなる。ただ、日米合わせて5度のMVPに輝き、メジャーでは本塁打王を2度獲得しているものの意外にも開幕戦での本塁打はプロ14年目で1本もない。今年こそは開幕戦初アーチが飛び出すのか。過去の開幕戦の成績をたどる。

日本ハム時代は在籍5年間、全て開幕戦にスタメン出場。ただ、15、16年は開幕投手を務め、打席には立っていない。

プロ1年目の13年は西武戦に「8番・右翼」で先発出場し、4打数2安打1打点、14年はオリックス戦で「3番・右翼」で6打数2安打1打点、日本最終年となった17年は西武戦で「3番・DH」で4打数2安打。計14打数6安打2打点だった。

メジャー移籍後の大谷の開幕戦の成績は以下の通り。

・2018年3月29日 アスレチックス戦

「8番・DH」で先発出場し5打数1安打。これがメジャーデビュー戦となった。

・2019年 前年秋に右肘を手術したため開幕戦は出場せず。

実戦復帰は5月7日のタイガース戦で「3番・DH」で先発出場し、4打数無安打1打点。

・2020年7月24日 アスレチックス戦

新型コロナの影響で開幕は7月にずれ込み「3番・DH」で5打数1安打。

・2021年4月1日 ホワイトソックス戦

「2番・DH」で先発出場も4打数無安打。

・2022年4月7日 アストロズ戦

「1番・投手兼DH」で史上初めて投打二刀流で開幕戦に出場。4打数無安打、投げては4回2/3を4安打1失点も敗戦投手となった。

・2023年3月30日 アスレチックス戦

2年連続開幕投手を務め「3番・投手兼DH」で3打数1安打。投げては6回2安打無失点の好投も救援が打たれ、勝敗は付かず。

・2024年3月20日 パドレス戦

ドジャース移籍後、初の開幕戦は韓国で迎え「2番・DH」で5打数2安打1打点。

・2025年3月18日 カブス戦

東京ドームで開幕戦を迎え「1番・DH」で5打数2安打。