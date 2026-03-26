区切りの第30回を迎える「ドバイワールドC」は25日、現地で公開枠順抽選会が開かれ、日本馬フォーエバーヤング（牡5＝矢作、父リアルスティール）は9頭立ての6番枠に入った。この日、メイダンのダートコースで追い切って調整は順調そのもの。昨年1番人気3着のリベンジへ、態勢はきっちり整った。JRAによるドバイワールドCデーの馬券発売はない。

人馬の息がぴったり合った動きで好仕上がりを印象付けた。フォーエバーヤングは主戦・坂井を背に僚馬アメリカンステージ（4歳オープン）と併せ馬。しまい気合をつけるとグンと加速し、シャープな脚さばきでゴールを駆け抜けた。

動きをチェックした矢作師は納得の表情。「前日の雷雨の影響がかなりあり、馬場がいくらか硬くなったので当初より軽くした。時計は大体4F52〜53秒くらい。アメリカンステージを先行させる形から並びかけるような感じでフィニッシュ。弾むような動きでジョッキーに聞いても何の問題もありません、とのことだった」とうなずいた。

今季初戦の前走サウジCで連覇を達成。ライバル陣営の包囲網が敷かれる中、好位のインで脚をためる形から直線しっかり脚を使い、昨年BCダートマイル覇者の2着ナイソスに1馬身差で勝ち切った。「バニシングが（ハナに）行ってくれたのも良かったけど自然と先頭に立った。あの形になれば差されることはないと思った」と振り返る。

昨年このレースは3着。レース前に暗室（尿検査のため）に隔離され、極度のイレ込みがこたえた。あの苦い敗戦から1年。今年はサウジアラビアからドバイに到着後、昨年より馬場入り開始の日を遅らせるなど、ゆとりを持って調整を進めた。「前走を使って状態は明らかに上がっている。今年こそドバイワールドCを勝ちたい」。調教後に開かれた公開枠順抽選会は4番目に馬名を呼ばれ、矢作師が壇上へ。6番に決まった。内枠だと、ごちゃつくリスクがあるだけに真ん中より外なら上々の枠順。史上初の同一年サウジC、ドバイワールドC連勝へ、チーム一丸となって戦い抜く。