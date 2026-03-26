松屋、人気メニュー“鶏バタ”2年ぶりに期間限定復活 濃厚ガーリックで食欲刺激
松屋フーズが運営する牛丼チェーン「松屋」が、人気メニュー「鶏のバター醤油炒め定食」を3月31日午前10時から期間限定で販売する。ジューシーな鶏もも肉とガーリックバターの香りが特徴で、“松屋メシ”を象徴する一品が約2年ぶりに復活する。
【写真】食欲のスイッチが入ること間違いなし！鶏のバター醤油炒め定食
本商品は、鶏もも肉をとろけるバターとにんにく醤油の特製ダレで鉄板焼きにしたメニュー。焼き上げる過程で立ち上るガーリックバターの香りが食欲を刺激し、口に運べばチキンの肉汁とバターのコク、にんにくのパンチが一体となった濃厚な味わいが広がる。ご飯との相性も抜群で、満足感の高い仕上がりとなっている。
長年にわたり支持を集めてきた定番人気メニューで、毎年の復活を期待する声も多い一品。今回はその期待に応える形で再登場し、食べ応えとインパクトを兼ね備えた“悪魔級”ともいえる味わいを打ち出す。
価格は「鶏のバター醤油炒め定食」が980円、「同ダブル」が1470円のほか、単品やダブル、さらに「ガーリックバター豚カルビエッグ丼」790円なども用意する。いずれも税込価格で、持ち帰りにも対応するが、みそ汁は別料金となる。
【写真】食欲のスイッチが入ること間違いなし！鶏のバター醤油炒め定食
本商品は、鶏もも肉をとろけるバターとにんにく醤油の特製ダレで鉄板焼きにしたメニュー。焼き上げる過程で立ち上るガーリックバターの香りが食欲を刺激し、口に運べばチキンの肉汁とバターのコク、にんにくのパンチが一体となった濃厚な味わいが広がる。ご飯との相性も抜群で、満足感の高い仕上がりとなっている。
価格は「鶏のバター醤油炒め定食」が980円、「同ダブル」が1470円のほか、単品やダブル、さらに「ガーリックバター豚カルビエッグ丼」790円なども用意する。いずれも税込価格で、持ち帰りにも対応するが、みそ汁は別料金となる。