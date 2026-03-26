タレントの紗栄子（39）が、モデルとして活躍する18歳の長男・道休蓮のさまざまな幼少期ショットを披露し、反響が寄せられている。

【映像】「パパに激似！」紗栄子の息子たち（複数カット）

元夫でメジャーリーグ「サンディエゴ・パドレス」のダルビッシュ有投手との間に2人の息子が誕生している紗栄子。これまでInstagramで息子たちとの日常を発信し、ジムでトレーニングする様子や、浴衣を着た後ろ姿なども公開してきた。

18歳長男の幼少期の姿に反響

2026年3月25日の更新では、モデルとして活躍する長男・蓮の誕生日を祝福。赤ちゃんの頃や弟とクリスマスソングを歌う様子、モデルデビュー後の撮影オフショットなど、蓮の写真や動画を複数枚披露している。

「きょうは長男RENの18歳のお誕生日でした。18歳は成人だと思うと、とっても感慨深い日なんだけど、振り返ればなんだかあっという間の18年でした。人生のどん底の時に、この子がいたから踏ん張ることができました。絶対に守らなければならない存在でしたが、同志のような存在でもありました。蓮、18歳おめでとう。自由って、なんでもできるということだから。だからこそ、何を選ぶかがとっても大事。自由を手にした君の、不自由を引き受ける勇気を、これからも母は見守り続けたいと思います」と、胸中をつづった。

この投稿にファンからは「すごくダルビッシュ投手に見えました」「パパに激似！」「ダルちゃんにそっくりで、めっちゃイケメンやな」「優しい紗栄子さんに似たお子さんたちに育っていますね！！」「紗栄子さんも、ママ18歳おめでとうございます！」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）