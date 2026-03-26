サーティワン×トミカ初コラボ 消防車や救急車…はたらく車のアイスケーキ登場
サーティワンが、ミニカー「トミカ」と初コラボした新商品「トミカアイスクリームケーキ」を4月1日から発売する。世代を超えて親しまれるトミカの世界観をそのまま再現し、はたらく車をモチーフにしたにぎやかなデザインが特徴だ。限定のキャンペーントミカも付属し、遊び心あふれる商品となっている。
【画像】大人も子どもも大興奮…！はたらく車が大集合のアイスケーキ
今回登場するケーキは、消防車や救急車、パトロールカーといった子どもに人気の“街のヒーロー”をチョコレートで表現。さらにホイールローダや信号機、標識、人形のピックなども付属し、自由に飾り付けながらトミカの世界を再現できる仕様となっている。サーティワンの店舗や街並みをイメージした台紙やフィルムも用意され、見た目の楽しさも追求している。
フレーバーには定番人気の「ポッピングシャワー」と「チョップドチョコレート」を採用。加えて、ポッピングシャワーを積んだオリジナルデザインのトラック型トミカが1台付属する。付属のシールを貼ることで、自分だけのオリジナルトラックを完成させることも可能だ。パッケージもトミカ仕様となっており、ギフト需要にも対応する。
トミカは1970年に誕生した手のひらサイズのミニカーシリーズで、これまでに1万種以上を展開し、累計販売台数は10億台を突破している。3世代にわたり愛され続けるブランドとのコラボにより、サーティワンならではの“食べて遊べる”体験を提供する狙いだ。
子どもだけでなく大人にもなじみ深いトミカの魅力を取り入れた本商品。ケーキとしての楽しさと、ミニカー遊びのワクワク感を融合させた新たな提案として注目を集めそうだ。
■商品概要
・商品名：トミカアイスクリームケーキ
・価格：4300円（税込）
・サイズ：5号サイズ（直径約15.5cm×高さ約5cm）
・販売期間：2026年4月1日〜通年販売
【画像】大人も子どもも大興奮…！はたらく車が大集合のアイスケーキ
今回登場するケーキは、消防車や救急車、パトロールカーといった子どもに人気の“街のヒーロー”をチョコレートで表現。さらにホイールローダや信号機、標識、人形のピックなども付属し、自由に飾り付けながらトミカの世界を再現できる仕様となっている。サーティワンの店舗や街並みをイメージした台紙やフィルムも用意され、見た目の楽しさも追求している。
トミカは1970年に誕生した手のひらサイズのミニカーシリーズで、これまでに1万種以上を展開し、累計販売台数は10億台を突破している。3世代にわたり愛され続けるブランドとのコラボにより、サーティワンならではの“食べて遊べる”体験を提供する狙いだ。
子どもだけでなく大人にもなじみ深いトミカの魅力を取り入れた本商品。ケーキとしての楽しさと、ミニカー遊びのワクワク感を融合させた新たな提案として注目を集めそうだ。
■商品概要
・商品名：トミカアイスクリームケーキ
・価格：4300円（税込）
・サイズ：5号サイズ（直径約15.5cm×高さ約5cm）
・販売期間：2026年4月1日〜通年販売