お笑いコンビ、鬼越トマホークの金ちゃん（40）が25日放送のTBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）に出演。昨年末に「尿路結石」に罹患（りかん）していたと明かした。

鬼越トマホークの金ちゃんと良ちゃんは「何日前まで遡れるのか？『クイズ！晩メシの記憶』」に搭乗。収録は昨年12月25日。前日24日の夜ご飯から順にさかのぼって当てていくクイズに挑戦した。

19日夜の夕食を当てるタイミングで、金ちゃんが「あ…俺、尿管結石になった日だ」と告白。その上で「朝から背中と脇腹がずっと痛くて。で、営業行って夜中に救急で病院行って、尿管結石だったんですよ。血尿も出て。で、多分腹痛いからっていうので、逆に『辛麺』食べたような気がするんですよね」と状況を説明。同企画に一緒に参加していた、レインボーのジャンボたかおから「そんな人いないですよ」とツッコミが入った。そして「辛麺」は不正解だった。その後「焼き魚」「おでん」も誤答だった。

金ちゃんは当時をもう1度思い出し、「おなか痛くて、もう腰痛くて家帰ったと思うんだよね。で、コンビニじゃなかったら、ウーバーで食べたかも」と「牛タン」で正解した。

金ちゃんは昨年12月20日に自身のXで「この年の瀬に尿管結石だバカヤロー。」とつづっていた。