『ばけばけ』“トキ”高石あかりが抱える後悔と自責 ネット心配「背負いすぎだよ…」「明日最終回なのに」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の最終週（第25週）「ウラメシ、ケド、スバラシ。」（第124回）が26日に放送され、ヘブンとの結婚生活を振り返り後悔と自責の念にかられるトキ（高石）の姿が描かれると、ネット上には「おトキちゃん背負いすぎだよ…」「明日最終回なのにこんな暗いことある?!」といった声が集まった。
【写真】回想シーンではヘブンが登場
ヘブン（トミー・バストウ）が『KWAIDAN（怪談）』を執筆した背景に、トキの存在があることを知ったイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）は激怒。トキはイライザからヘブンのことを書くように依頼される。
ところがトキは、イライザからの厳しい批判の言葉をきっかけに“ヘブンの作家人生を台なしにしてしまった”と考えるようになってしまい何も話すことができない。落ち込むトキをみかね、司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）は、楽しかった思い出を振り返ろうと提案。丈（杉田雷麟）もやってきて協力を買って出るが、トキは「パパさんの最後、台なしにしてしまったけん…最低の人生にしてしまった私が…“ええ人生送っちょりました”なんてとてもだないけど…」と語る。
それでも司之介とフミの説得により、ヘブンとの出会いと夫婦生活について話すことにしたトキ。彼女は“自分がヘブンを縛り付けてしまった…”と反省しながら、帝大初出勤の日を迎えたヘブンに、洋装を強制してしまった後悔について口にする。
ヘブンとの暮らしについて暗い表情で振り返りながら、懺悔の言葉を重ねるトキの姿が描かれると、ネット上には「おトキちゃん背負いすぎだよ…」「ヘブン先生を幸せにしたのはおトキちゃんなんだから、自信持って!!」「良き想い出を大事にしないと」などの反響や「明日最終回なのにこんな暗いことある?!」「どういう着地するんだろ」「これあと１回15分で終わるの？どう終わる？」といった投稿も相次いでいた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
【写真】回想シーンではヘブンが登場
ヘブン（トミー・バストウ）が『KWAIDAN（怪談）』を執筆した背景に、トキの存在があることを知ったイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）は激怒。トキはイライザからヘブンのことを書くように依頼される。
それでも司之介とフミの説得により、ヘブンとの出会いと夫婦生活について話すことにしたトキ。彼女は“自分がヘブンを縛り付けてしまった…”と反省しながら、帝大初出勤の日を迎えたヘブンに、洋装を強制してしまった後悔について口にする。
ヘブンとの暮らしについて暗い表情で振り返りながら、懺悔の言葉を重ねるトキの姿が描かれると、ネット上には「おトキちゃん背負いすぎだよ…」「ヘブン先生を幸せにしたのはおトキちゃんなんだから、自信持って!!」「良き想い出を大事にしないと」などの反響や「明日最終回なのにこんな暗いことある?!」「どういう着地するんだろ」「これあと１回15分で終わるの？どう終わる？」といった投稿も相次いでいた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」