楽天は２６日、５月１６日のソフトバンク戦（楽天モバイル）で宮城県出身の俳優・久保史緒里がセレモニアルピッチを行うと発表した。昨年１１月に乃木坂４６を卒業した久保は２０２３年から４年連続、通算６度目の来場となる。当日はセレモニアルピッチ登板以外にイベントにも出演する予定となっている。

久保は球団を通じ「昨年に引き続き、今年も参加させていただけること、大変うれしく思います。上京を機に、長年習い続けた東北ゴールデンエンジェルスのチアを離れたあとも、スタジアムに立つ機会を再びいただき、乃木坂４６を卒業したタイミングでも、こうして長年応援している楽天イーグルスの皆さまの本拠地に立たせていただけること、大変ありがたく、心からうれしいです。当日は、日頃の応援の気持ちと感謝の気持ちを届けられるよう、精一杯努めさせていただきます。よろしくお願いいたします！」とコメントした。

当日は東北６県のシルエットがデザインされた「サードユニフォーム２０２６」を当日の観戦チケットを持つ先着１万５０００人にプレゼントすることも決まった。