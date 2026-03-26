アジアカップを制したなでしこジャパンに、チームメートから温かい祝福

なでしこジャパン（日本女子代表）はオーストラリアで行われたAFCアジアカップで2大会ぶり3度目の優勝を成し遂げた。

欧州トップクラブに所属する選手たちがチームメートから温かい祝福を受けた。

ニルス・ニールセン監督率いるなでしこジャパンは今大会で全6試合29得点1失点という圧倒的な強さで女王の座を勝ち取った。決勝では開催国のオーストラリアを1-0で撃破した。

その強さを支える主力選手の多くは欧州のトップリーグで活躍している。タイトルを掴んでクラブへと戻った選手たちを待っていたのはチームメートからの祝福だった。

FW宮澤ひなたが所属するマンチェスター・ユナイテッドをはじめ、MF長野風花、DF清水梨紗が所属するリバプール、、MF長谷川唯、MF藤野あおば、GK山下杏也加が所属するマンチェスター・シティ、MF清家貴子、DF南萌華が所属するブライトンなど多くのクラブが代表活動から帰ってきた日本人選手を祝福する様子の動画をSNSで公開した。

その様子は大きな反響を呼んでおり、「素敵すぎ」「ほっこり」「なんだこの素晴らしいチーム」「異国の地でこうして日本人が讃えられるのって嬉しい」「観ててこっちが嬉しくなる」「大陸王者の価値がどれほど重要か実感できる」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）