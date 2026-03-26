人工知能（AI）をはじめとする先端技術を活用して児童・青少年を教育する世界的プロジェクトを推進中のトランプ米大統領のメラニア夫人が25日、関連会議の公式行事にロボットとともに登場して注目された。

メラニア夫人はこの日ホワイトハウスで開かれた「未来をともに育む」プロジェクトのグローバル会議を主宰した。会議に先立ちメラニア夫人は米国で作われたヒューマノイドロボット「フィギュア3」とともに会場入りした。

ロボットは行事が始まると同時に「ホワイトハウスに私を招いてくれたメラニア夫人に感謝する。この会議に参加することになり光栄」と出席者のうち最初に発言した。続けて「技術と教育で子どもたちに力を与える歴史的プロジェクトの一員になることができてうれしい」と明らかにした後、英語と各国語で「歓迎する」とあいさつして退場した。

メラニア夫人は世界を対象にAIなど先端技術を普及させ子どもと教師、父兄を支援し青少年をオンラインの危険から保護することを目標にこのプロジェクトを推進してきた。

メラニア夫人は前日にワシントンDCの国務省でプロジェクト創立会議を主宰し、この日はマクロン仏大統領のブリジット夫人など各国首脳夫人を招いてホワイトハウスで2日目の日程を継続した。

演説に立ったメラニア夫人は出席者に「今回の会議後に積極的な措置をしてほしい。地域会議を主催し民間部門と協力して支援が必要な人たちに技術アクセス性を保障し、子どもたちを保護するための画期的な法案草案を用意してほしい」と呼びかけた。

また、「私たちの環境は人のために設計されたため、すぐにAIは私たちの携帯電話からヒューマノイドに移るだろう。今後ヒューマノイドロボット教育者は各学生のニーズに応じて個人化された経験を提供し、常に忍耐心を持っていつでも利用できるだろう」と強調した。