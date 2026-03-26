RIZINにも出場していた元総合格闘家の金原正徳氏（43）が26日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。平良達郎（THE BLACKBELT JAPAN）がフライ級王者ジョシュア・ヴァン（ミャンマー）に挑戦するタイトルマッチについて分析した。

昨年12月「UFC323」で元同級王者ブランドン・モレノ（メキシコ）に2RTKO勝利。フライ級タイトル挑戦へ大きな1勝を飾った平良。同大会でフライ級王者のアレッシャンドリ・パントージャ（ブラジル）が試合開始早々に左腕を負傷。TKO勝利という形で挑戦者のジョシュア・ヴァン（ミャンマー）が新王者に輝いた。フライ級戦線が一気に混沌（こんとん）化した。

その中で「UFC327」で史上初のアジア男性選手同士となるヴァンVS平良のタイトルマッチが決定した。

金原氏は「平良くんは打撃も向上しているし、この階級ならリーチ・フレームも含めてそこでアドバンテージが取れると思う。ヴァンはタックルの対応がすごくいいから、上の対応でしっかり包み込んで嫌がったところでバックを取るパターンになると思う。5ラウンドある中で、何度か捕らえられるチャンスはあると思う」と分析した。

「平良くんはヴァンとかケイプみたいなタイプは比較的に相性は良いと思う。（日本人初のUFC王者は）いけるんじゃない？」と日本人初のUFC王者誕生を期待した。