混ぜてのせてレンチン2分で完成 “包丁を使わない”簡単オムライスレシピ「この発想はなかった〜」「めちゃ美味しかった」
レンチン2分＆1人前70円で作ることができる「包丁を使わないオムライスレシピ」がTikTokに投稿され、動画再生15万回以上の反響があった（25日午後3時時点）。
【写真一覧】「この発想はなかった〜」混ぜてのせてレンチン2分で完成！簡単オムライスレシピ
簡単おうちご飯を紹介している、ののさん（@nono_gohan.58）さんが「レンチン2分で完成 簡単オムライス」「1人前70円で作れる」と作り方を紹介し、「オムライスはケチャップライスと卵焼きを別々に作るのが面倒だと思っていたんだけど、このレシピは包丁も使わない」と手軽にできるとのこと。
「すべてお皿の中で材料を混ぜて乗せるだけだから洗い物も本当に少ない」と利便性を強調している。詳しい作り方は以下の通り。
【材料】1人前
卵1個、ハム1枚、コーン適量（なくてもOK）、コンソメ小さじ2分の1、ケチャップ適量
【作り方】
1：ハムが1枚入るおわん、またはマグカップに温かいご飯を入れる
2：ご飯に、コーン、コンソメ、ケチャップを入れ混ぜる
3：混ぜたら平らにして、ハムとチーズをのせる（隙間がないように敷き詰めると、卵が下のご飯に流れていかない）
4：卵を流し入れ、600wのレンジで2分チンしたら完成（卵の硬さは様子を見ながら調整）
この投稿にユーザーからは「簡単で良いですね。是非作ります」「今度作ってみたいと思います」「お弁当用で少量に作れそうですね！作ってみます」「子供に安心して作らせる事が出来るメニュー有難いです」「この発想はなかった〜」「冷蔵庫にあったカニカマで作ってみたらめちゃ美味しかった」などの高評価の声が集まっていた。
【写真一覧】「この発想はなかった〜」混ぜてのせてレンチン2分で完成！簡単オムライスレシピ
簡単おうちご飯を紹介している、ののさん（@nono_gohan.58）さんが「レンチン2分で完成 簡単オムライス」「1人前70円で作れる」と作り方を紹介し、「オムライスはケチャップライスと卵焼きを別々に作るのが面倒だと思っていたんだけど、このレシピは包丁も使わない」と手軽にできるとのこと。
【材料】1人前
卵1個、ハム1枚、コーン適量（なくてもOK）、コンソメ小さじ2分の1、ケチャップ適量
【作り方】
1：ハムが1枚入るおわん、またはマグカップに温かいご飯を入れる
2：ご飯に、コーン、コンソメ、ケチャップを入れ混ぜる
3：混ぜたら平らにして、ハムとチーズをのせる（隙間がないように敷き詰めると、卵が下のご飯に流れていかない）
4：卵を流し入れ、600wのレンジで2分チンしたら完成（卵の硬さは様子を見ながら調整）
この投稿にユーザーからは「簡単で良いですね。是非作ります」「今度作ってみたいと思います」「お弁当用で少量に作れそうですね！作ってみます」「子供に安心して作らせる事が出来るメニュー有難いです」「この発想はなかった〜」「冷蔵庫にあったカニカマで作ってみたらめちゃ美味しかった」などの高評価の声が集まっていた。