サントリー天然水 南アルプス白州工場、刷新された見学ツアーをレポート “体験型”で学ぶ工場見学がトレンドに？
サントリー食品インターナショナルは、「サントリー天然水 南アルプス白州工場」の見学ツアーをリニューアルした。1991年の発売以来、ロングセラーブランドとして国内のミネラルウォーター市場を切り拓いてきた「サントリー天然水」について、そのおいしさの秘密や水源へのこだわりを、よりわかりやすく体感できる内容へと刷新している。
【写真】サントリー天然水 南アルプス白州工場の見学ツアーをレポート
新たにリニューアルされた見学ツアーでは、天然水を育む豊かな自然環境や、工場での安全・安心なものづくりへの取り組みを、没入感のある映像や体験型展示を通じて紹介。子どもから大人まで、世代を問わず楽しみながら理解を深められる構成がポイントとなる。
現在のエンターテイメントのトレンドでもある”没入感”を感じさせる大型展示やワイドスクリーン演出があり、ツアー中にクイズに答える仕掛けがあったり、”体験性”を重視した空間づくりがうかがえた。
エントランスには、雄大な南アルプスの山々と巨大な「サントリー天然水」のボトルが壁面に描かれ、フォトスポットとしても楽しめる空間になっていた。
さらに、参加者一人ひとりに配布される「役割カード」が新たに登場し、カードに書かれた役割に沿って発言したり、仕掛け展示に触れたりしながら、ツアーをより主体的に楽しめる構成となっていた。
ツアー終盤では「サントリー天然水」〈南アルプス〉ができるまでの物語をダイナミックに映し出す映像シアターで鑑賞したあと、製造工程見学エリアに案内される。映像によって南アルプスの自然や文化をリアルに感じ、それらの自然に人々の暮らしが支えられていることを実感したあと、実際の製造ラインを間近に見られる流れは、思わず圧倒される迫力だった。
新ツアー「天然水の世界へ飛び込もう！ サントリー天然水〈南アルプス〉ものがたりツアー」は所要時間60分で、参加費は無料。予約はホームページまたは電話で受け付け、先着順で満席になり次第終了する。
【写真】サントリー天然水 南アルプス白州工場の見学ツアーをレポート
新たにリニューアルされた見学ツアーでは、天然水を育む豊かな自然環境や、工場での安全・安心なものづくりへの取り組みを、没入感のある映像や体験型展示を通じて紹介。子どもから大人まで、世代を問わず楽しみながら理解を深められる構成がポイントとなる。
エントランスには、雄大な南アルプスの山々と巨大な「サントリー天然水」のボトルが壁面に描かれ、フォトスポットとしても楽しめる空間になっていた。
さらに、参加者一人ひとりに配布される「役割カード」が新たに登場し、カードに書かれた役割に沿って発言したり、仕掛け展示に触れたりしながら、ツアーをより主体的に楽しめる構成となっていた。
ツアー終盤では「サントリー天然水」〈南アルプス〉ができるまでの物語をダイナミックに映し出す映像シアターで鑑賞したあと、製造工程見学エリアに案内される。映像によって南アルプスの自然や文化をリアルに感じ、それらの自然に人々の暮らしが支えられていることを実感したあと、実際の製造ラインを間近に見られる流れは、思わず圧倒される迫力だった。
新ツアー「天然水の世界へ飛び込もう！ サントリー天然水〈南アルプス〉ものがたりツアー」は所要時間60分で、参加費は無料。予約はホームページまたは電話で受け付け、先着順で満席になり次第終了する。