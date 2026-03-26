犬が不快だと思っているときのしっぽの状態5つ

1.しっぽを下げている

犬が不快感を感じてネガティブな感情を持っているとき、しっぽを下に下げることがよくあります。

ただし、リラックスしているときに体の力が程よく抜けて、しっぽが垂れ下がることもあります。そのため、しっぽを下に下げているからといって必ずしも不快だと思っているわけではないのです。

不快感でしっぽを下げているときは、頭の位置や体勢を低くしていたり後ずさりしたりといった様子も見られます。

2.しっぽを後ろ足の間に入れている

不快な気持ちになっていると、しっぽを下げることが多くありますが、より不安や恐怖が強いときはしっぽを後ろ足の間に丸め込むような様子を見せることもあります。

犬がしっぽを足の間に入れる行動は、自分を小さく見せて相手に敵意がないことを示すためや急所を守るためにおこなっていると考えられています。

ここまで不安が強い状態の犬に無理やり近づいたり触ろうとしたりすると、追い込まれて攻撃に転じることもあるので注意が必要です。

3.しっぽを水平にゆっくり振っている

犬が不快だと思っているとき、しっぽの位置だけでなく振り方にもその気持ちがあらわれることがあります。

犬がしっぽを振っているとき、喜びや楽しさをあらわしていることが多いとされていますが、不安を感じて振ることもめずらしくありません。

しっぽをほぼ水平の高さに上げて、左右にゆっくりと振りながら周囲の状況や対峙している相手を見つめているときは不快さを感じていたり警戒していたりする可能性があります。

立ち止まったまましっぽをゆっくりと振っているときは、警戒しながら状況判断をしようとしていることが考えられます。

4.しっぽを垂直に上げて震わせている

犬がしっぽを水平の位置でゆっくりと振るだけでなく、ほぼ垂直に近い位置まで上げて小刻みに震わせているときも注意が必要です。

尻尾を高く上げて震わせている場合は、不快というよりも警戒心や攻撃的な気持ちを持っていることが多く、対峙している相手を威嚇するためにおこなうことがあります。

しっぽを下げて体を小さく見せるのとは反対で、高く上げることで自分を大きく見せようとしていることが考えられます。

さらに、前傾姿勢になっている場合は、強い興奮状態にあって攻撃の意思も見えているため、不用意に近づいたり刺激したりしないように気をつけましょう。

5.しっぽの毛が逆立っている

緊張による興奮や警戒の気持ちによって、犬のしっぽの毛が逆立つことがあります。

犬の毛は興奮状態になると、根元が立ち上がることでボワッとふくらんで見えます。これはしっぽだけでなく、首の後ろや背中の毛などでもよく見られるものです。

しっぽの毛が逆立ってふくらんでいるように見えるときは、強い緊張を感じていたり攻撃性が高まっていたりすることが考えられるので、 犬の様子をよく観察してください。

このようなときは少し離れたり時間を置いたりして、犬の気持ちが落ち着くのを待ってあげましょう。

愛犬が嫌な気持ちになっているときの対処法

しっぽなどの様子から犬が嫌な気持ちになっているとわかったときは、それを助長するような行動を控えるようにしましょう。

犬が不快感を感じたり不安になったりしているときは、無理に近づいたり接触したりするようなことはせず、少し離れて様子を見守るようにしてください。

犬が嫌な気持ちになっているにも関わらず、それに気がつかなかったり気づいて無視したりすると、犬はさらに不快になります。また、その相手のことを信頼できず、いい関係が築けなくなってしまいます。

ただし、嫌な気持ちになっているからといって、犬の気持ちばかり優先していると苦手なものが増えてしまう可能性があります。

犬が嫌なものや怖いものがわかったら、少しずつ慣らして苦手を克服させるトレーニングをするようにしましょう。

まとめ

犬のしっぽは喜びや不安の気持ちが素直にあらわれたり、コミュニケーションを取るために操ったりと様々な役割を持っています。

しっぽの様子を見て、犬が不快な思いをしているということに気がついたときは、不用意に近づいたりわざと刺激したりしないように注意して、慎重に接するようにしましょう。