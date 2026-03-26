「まるで本物みたい！」クオリティが上がる100均ミニミニグッズ
商品情報
商品名：ぬいぐるみ用ゴーグル
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：幅7cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4535792440193
本物そっくり♡セリアの『ぬいぐるみ用ゴーグル』がクオリティ高すぎ！
ぬい活用のグッズが充実しているセリア。またしても気になる商品を見つけてしまいました！
今回ご紹介するのは、こちらの『ぬいぐるみ用ゴーグル』という商品。専門店で売っていてもおかしくないような、ぬいぐるみ用のゴーグルです。
あまりにも本物のゴーグルそっくりなデザインで、100均の商品ということを忘れてしまいそう…！
幅7cmの、とても小さなゴーグルです。指先にちょこんと乗るくらい、コンパクトサイズで可愛いです！
お気に入りのぬいぐるみを、おしゃれにデコレーションできます。
サイズがかなり小さいのに、作りがよくできていて感心しました…！
バンドの部分は平ゴムでできています。さらにこだわりたいという器用な方は、生地などでカバーを作ってアレンジしてもいいかもしれません。
ゴムは使ううちに伸びることがあるので、これならサイズが合うゴムを付け替えることで長く使えますね。
ゴムなのである程度融通がきき、さらにバックルがついているので、長さも調整できるようになっています。
装着するだけでコスチュームのレベルもグッと上がる！
サイズが合いそうな、手持ちのぬいぐるみキーホルダーに装着してみました。
小物のクオリティが上がるだけで、コスチュームのレベルもグッと上がって見えます！
撮影やディスプレイ、おでかけなどさまざまなシーンで、ぬい活をより充実させてくれること間違いなしです♡
今回は、セリアの『ぬいぐるみ用ゴーグル』をご紹介しました。
このクオリティのものが、110円で買えるのは嬉しいかぎり！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。