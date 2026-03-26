「まるで本物みたい！」クオリティが上がる100均ミニミニグッズ

セリアで見つけたぬい活グッズが、レベルが高くて驚きました！まるで本物のようなディテールのミニサイズのゴーグル。お気に入りのぬいぐるみを可愛くデコレーションできちゃうグッズです♡アジャスター付きでサイズの調整も可能。コスチュームのクオリティがアップしますよ！撮影やおでかけにおすすめです。

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商品情報

商品名：ぬいぐるみ用ゴーグル

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：幅7cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4535792440193

本物そっくり♡セリアの『ぬいぐるみ用ゴーグル』がクオリティ高すぎ！

ぬい活用のグッズが充実しているセリア。またしても気になる商品を見つけてしまいました！

今回ご紹介するのは、こちらの『ぬいぐるみ用ゴーグル』という商品。専門店で売っていてもおかしくないような、ぬいぐるみ用のゴーグルです。

あまりにも本物のゴーグルそっくりなデザインで、100均の商品ということを忘れてしまいそう…！

幅7cmの、とても小さなゴーグルです。指先にちょこんと乗るくらい、コンパクトサイズで可愛いです！

お気に入りのぬいぐるみを、おしゃれにデコレーションできます。

サイズがかなり小さいのに、作りがよくできていて感心しました…！

バンドの部分は平ゴムでできています。さらにこだわりたいという器用な方は、生地などでカバーを作ってアレンジしてもいいかもしれません。

ゴムは使ううちに伸びることがあるので、これならサイズが合うゴムを付け替えることで長く使えますね。

ゴムなのである程度融通がきき、さらにバックルがついているので、長さも調整できるようになっています。

装着するだけでコスチュームのレベルもグッと上がる！

サイズが合いそうな、手持ちのぬいぐるみキーホルダーに装着してみました。

小物のクオリティが上がるだけで、コスチュームのレベルもグッと上がって見えます！

撮影やディスプレイ、おでかけなどさまざまなシーンで、ぬい活をより充実させてくれること間違いなしです♡

今回は、セリアの『ぬいぐるみ用ゴーグル』をご紹介しました。

このクオリティのものが、110円で買えるのは嬉しいかぎり！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。