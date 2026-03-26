「バッグいっぱい！」ってときの救世主！容量を追加できる便利ポーチ

出先で荷物が増えたときや、ちょっと荷物を整理したいときって意外とあるもの。でも、そういうときに限ってバッグがパンパン…そんな悩みを解消してくれるアイテムを、ついにセリアで発見しました！たっぷり入る大きめサイズで、出先での荷物整理に重宝。使わないときは折りたためて、持ち運びやすさも抜群ですよ！

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商品情報

商品名：ストレージライトポーチ 21.5×30cm

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦21.5×横30cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4968583249321

バッグの容量が足りないときにも便利！セリアの『ストレージライトポーチ』

出先で荷物が増えたときや、ちょっと荷物整理をしたいときって意外とありますよね。でも、そういうときに限ってバッグがパンパン…あとちょっとなのに！というときに困ってしまいます。

そんな悩みを解消してくれるアイテムをセリアで発見！今回は、こちらの『ストレージライトポーチ 21.5×30cm』という商品をご紹介します。

一見すると普通のポーチのようですが、実は嬉しい機能が付いた便利なポーチ。まさに、出先での困りごとを解決してくれます。

縦21.5×横30cmの、大きめサイズのポーチです。

荷物整理や、小物類の持ち運びに重宝します。

マチのないフラットタイプですが、思った以上にたっぷり収納できますよ。

なんといってもループが付いているのが嬉しいポイント！バッグの持ち手などに掛けて持ち運べます。

普段は整理ポーチとして使用し、荷物が増えたときに外付けにしたり、すぐに取り出したいアイテムを分けたいとき用のポーチとして使ったりと、バッグがいっぱいでも使えて便利です！

また、旅行のアイテム整理にも◎現地で、クローゼットや壁掛けフックなど、ちょっとしたところに吊るして使えます。

折りたたむとコンパクトに！おまけに軽くて持ち運びが楽◎

また、折りたたんで丸めていくと、かなりコンパクトになります！

ループをバンドとして使えるので、しっかり留められて持ち運ぶ際に広がりにくいのが嬉しいです。

また、シャカシャカ素材で薄くて軽いので、持ち運びが楽ですよ！

今回は、セリアで見つけた『ストレージライトポーチ 21.5×30cm』をご紹介しました。

使用しないときのことまで考えられた利便性の高いポーチです！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。