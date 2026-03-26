いよいよ明日開幕！「サイ・ヤングと三冠王狙える」大谷翔平、日本ハム時代の“恩師”がキャリアハイを予言「スーパー、超スーパー」

再度の二刀流挑戦の行方に注目が高まる(C)Getty Images

MVP4度の大谷翔平の2026年シーズンが始まろうとしている。

開幕直前の現地3月24日に行われたエンゼルスとのオープン戦に「1番DH兼投手」で先発出場。5回途中11奪三振4安打、3失点。開幕前の最終登板でカーブ、スライダー、ツーシーム、スイーパーと多彩な変化球を操り、三振の山を築いた。

【動画】納得のいかない表情も…空振り三振を奪う大谷翔平をチェック

昨年はキャリアハイとなる55本塁打をマーク、今季はロボット審判導入とこの点も「野手・大谷」に有利になると見られている。二刀流として再び挑戦するシーズン、どんな成績を残すのか、国内外から注目が高まっている。

そんな中、日本ハム時代の恩師で23年のWBCでも侍ジャパンの投手コーチを務めた吉井理人氏が3月26日放送の「ZIP!」（日本テレビ系列）に出演。今季の日本人メジャーリーガーの活躍を占う中で、大谷に関しては「サイ・ヤングと三冠王、それぐらい狙える」と状態次第では投打で圧巻のパフォーマンスを残せるとコメント。

改めて素質についても「スーパー、超スーパー」「今までいなかったですよ」と称賛の言葉を続けた。