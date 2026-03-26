いよいよ明日開幕！「サイ・ヤングと三冠王狙える」大谷翔平、日本ハム時代の“恩師”がキャリアハイを予言「スーパー、超スーパー」
再度の二刀流挑戦の行方に注目が高まる(C)Getty Images
MVP4度の大谷翔平の2026年シーズンが始まろうとしている。
開幕直前の現地3月24日に行われたエンゼルスとのオープン戦に「1番DH兼投手」で先発出場。5回途中11奪三振4安打、3失点。開幕前の最終登板でカーブ、スライダー、ツーシーム、スイーパーと多彩な変化球を操り、三振の山を築いた。
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昨年はキャリアハイとなる55本塁打をマーク、今季はロボット審判導入とこの点も「野手・大谷」に有利になると見られている。二刀流として再び挑戦するシーズン、どんな成績を残すのか、国内外から注目が高まっている。
そんな中、日本ハム時代の恩師で23年のWBCでも侍ジャパンの投手コーチを務めた吉井理人氏が3月26日放送の「ZIP!」（日本テレビ系列）に出演。今季の日本人メジャーリーガーの活躍を占う中で、大谷に関しては「サイ・ヤングと三冠王、それぐらい狙える」と状態次第では投打で圧巻のパフォーマンスを残せるとコメント。
改めて素質についても「スーパー、超スーパー」「今までいなかったですよ」と称賛の言葉を続けた。
同様にチームメートでロッテ時代の教え子である佐々木朗希に関してはオープン戦の乱調も伝えられる中、「シーズンに入ったらやってくれます」と巻き返しを期待しながら、「もっともっと長い目で見てあげたほうがいいかな」と発展途上にあるとした。
今季のドジャースの先発ローテーションでは開幕投手の山本由伸、大谷、佐々木と日本人選手が3人入ることも注目されている。
現地26日の本拠地ドジャー・スタジアムのダイヤモンドバックス戦から開幕。果たしてどんなパフォーマンスを見せてくれるのか。期待が高まる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]