政府は２６日、イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖を受け、石油の国家備蓄の放出を始めた。

最長で６月頃まで、国内１１か所の石油備蓄基地から順次、計１か月分を放出する。１６日に放出が始まった民間備蓄と合わせ、過去最大となる４５日分（約８０００万バレル）を放出し、供給の安定化を図る。

初日は菊間国家石油備蓄基地（愛媛県今治市）から隣接する太陽石油四国事業所にパイプラインで石油を送り、ガソリンや軽油などに精製して国内市場に流通させる。２７日以降、白島（北九州市）など別の基地からも放出する予定だ。

国家備蓄の放出に際し、政府は１９日、石油元売り大手のＥＮＥＯＳ、出光興産、コスモ石油、太陽石油の４社と売却の随意契約を結んだ。売却額は計約５４００億円となる。

このほか、産油国の石油会社に国内のタンクを貸し出して貯蔵する産油国共同備蓄も、３月中に放出を始める方針だ。産油国共同備蓄の放出は初めてで、５日分を予定している。

経済産業省によると、２２日時点の備蓄量は２３８日分（国家１４６日分、民間８６日分、産油国共同６日分）ある。