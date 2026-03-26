（CNN）イラクの親イラン民兵組織は26日までに、バグダッド国際空港にある米国施設の上空を飛行するドローン（無人機）を捉えた1分間の動画を投稿した。

CNNは動画の位置情報を特定した。ドローン1機がバグダッド外交支援センターの入る施設の上空を低空飛行し、レーダーシステムに接近して攻撃、爆発を引き起こす様子が見て取れる。CNNが確認した人工衛星画像でも、攻撃があった場所にレーダーシステムが設置されているのが確認できる。

この直後には、2機目のドローンが基地を横切るようにして飛び、ブラックホークヘリコプターに接近する様子も見える。映像はヘリが攻撃を受けたかどうか判明する前に途切れている。

映像の日付は3月23日とされているが、CNNは正確な撮影日時を確認できていない。

CNNはこの映像について米中央軍にコメントを求めている。

バグダッドでは米国の施設を狙った攻撃が相次いでいる。親イラン民兵はバグダッドにある米国の標的に対してたびたび攻撃を実施しており、米大使館も複数のドローンから攻撃を受けた。

今回の動画に先立ち、別の民兵組織も今月、バグダッドにある米大使館の敷地内をドローンが飛び回る様子を撮影した映像を投稿していた。