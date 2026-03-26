ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーションのオンラインサービスにおいて、メンテナンスを本日3月26日10時より実施している。

今回のメンテナンス中は、一部のタイトルでオンラインマルチプレイを利用できない場合がある。なお、メンテナンスの終了日時は本日3月26日18時を予定している。

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