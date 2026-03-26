プレステのオンラインサービスがメンテナンス中。本日3月26日18時まで
【プレイステーション：オンラインサービスのメンテナンス】 実施期間：3月26日10時～18時
(C) 2026 Sony Interactive Entertainment
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーションのオンラインサービスにおいて、メンテナンスを本日3月26日10時より実施している。
今回のメンテナンス中は、一部のタイトルでオンラインマルチプレイを利用できない場合がある。なお、メンテナンスの終了日時は本日3月26日18時を予定している。
2026年3月26日（木）10:00～18:00にPlayStation®のオンラインサービスにおいてメンテナンスを実施する予定です。- Ask PlayStation JP (@AskPS_JP) March 25, 2026
メンテナンス中は一部のタイトルでオンラインマルチプレイをご利用いただけない場合がございます。 pic.twitter.com/XFEWmqifI5
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