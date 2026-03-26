彼氏が欲しがっているプレゼントを聞き出す一言８パターン
誕生日や記念日にプレゼントを贈り合うのは、恋人たちの大切なセレモニー。しかし、相手に心から喜んでもらえるプレゼントを選ぶのは意外と難しいものです。彼氏が欲しいモノをさりげなく聞き出すには、どんな方法があるのでしょうか。そこで今回は、『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「彼氏が欲しがっているプレゼントを聞き出す一言」をご紹介します。
【１】デートで色々なお店に行ったとき、「こういうの好き？」と感触を試す
「彼氏のお気に入りのショップに行ったときに、欲しそうなモノをチェックしておきます」（20代女性）など、日頃から彼氏が欲しがっているモノを覚えておくパターンです。「欲しいけどちょっと高いね」といった彼氏の反応を覚えておくと役立つでしょう。
【２】「宝くじで10万円当たったら何買う？」と自然に聞き出す
「現実味のある額だから、具体的なモノが聞き出せます」（20代女性）など、実際の金額を提示することで、彼氏が今欲しがっているモノを聞き出すパターンです。自分がプレゼントに出せる金額に合わせて、５万円や３万円、１万円などとしてもよいでしょう。
【３】男性ファッション誌を一緒に読みながら、「どれが欲しいの？」と尋ねる
「ファッション誌ならモノの詳細が載ってるので、買えるお店も調べやすくて便利」（20代女性）など、誌面に載っているアイテムを実際に選んでもらうパターンです。品名などが正確にわかるので、あとから購入するのも簡単でしょう。
【４】「今度○○買いたいと思ってるんだよね」とプレゼント候補を話題に出す
「デジモノ好きの彼氏なので、○○ってどう選べばいいの？と話題を振れば、こだわりを嬉々として語ってくれます」（30代女性）など、本人からこだわりを聞き出すパターンです。彼氏の得意分野のアイテムを贈りたい場合に特に有効でしょう。
【５】「友達が彼氏へのプレゼントに迷ってるんだけど」とアドバイスを求める
「『この世代の男性って何をあげたら喜ぶ？』みたいな感じでさりげなく聞く」（10代女性）など、あくまでも「友達の話」という体で、欲しいモノの傾向をこっそり聞き出すパターンです。本人に知られることなく、サプライズ的な演出をしたいときに有効と言えそうです。
【６】ストレートに「今年の誕生日は何が欲しい？」と聞いてしまう
「どうせお金を使うなら、彼氏が一番欲しいモノを確実にあげたいから」（20代女性）というように、直球勝負で本人に聞いてしまうのも一つの方法です。ただし、男性が遠慮して具体的な意見が出てこない場合があるので、粘り強く聞く必要があるでしょう。
【７】「これまでにもらって嬉しかったプレゼントは？」と過去の成功例を聞き出す
「やっぱり自分らしいプレゼントを選びたいから、傾向と対策だけ押さえておきます」（20代女性）など、過去の成功例を聞いておくことで、大外しを防ぐパターンです。個性的なプレゼントを贈りたい場合は、このくらい慎重に進めたほうがいいでしょう。
【８】「私、今年の誕生日はこれがいい！」と自分が欲しいモノを宣言する
「自分から先に言ってしまえば、彼氏も対抗して素直に欲しいモノを教えてくれます」（20代女性）というように、お互いの欲しいモノを宣言し合うパターンです。値段のつり合いがとりやすい点も、公平感があってよいかもしれません。
やみくもにプレゼントを選んで失敗する前に、本人の意見を上手に聞き出したいものです。ほかにも、「彼氏が欲しがっているプレゼントを聞き出す一言」があれば、ぜひ教えてください。みなさんのご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
【１】デートで色々なお店に行ったとき、「こういうの好き？」と感触を試す
「彼氏のお気に入りのショップに行ったときに、欲しそうなモノをチェックしておきます」（20代女性）など、日頃から彼氏が欲しがっているモノを覚えておくパターンです。「欲しいけどちょっと高いね」といった彼氏の反応を覚えておくと役立つでしょう。
「現実味のある額だから、具体的なモノが聞き出せます」（20代女性）など、実際の金額を提示することで、彼氏が今欲しがっているモノを聞き出すパターンです。自分がプレゼントに出せる金額に合わせて、５万円や３万円、１万円などとしてもよいでしょう。
【３】男性ファッション誌を一緒に読みながら、「どれが欲しいの？」と尋ねる
「ファッション誌ならモノの詳細が載ってるので、買えるお店も調べやすくて便利」（20代女性）など、誌面に載っているアイテムを実際に選んでもらうパターンです。品名などが正確にわかるので、あとから購入するのも簡単でしょう。
【４】「今度○○買いたいと思ってるんだよね」とプレゼント候補を話題に出す
「デジモノ好きの彼氏なので、○○ってどう選べばいいの？と話題を振れば、こだわりを嬉々として語ってくれます」（30代女性）など、本人からこだわりを聞き出すパターンです。彼氏の得意分野のアイテムを贈りたい場合に特に有効でしょう。
【５】「友達が彼氏へのプレゼントに迷ってるんだけど」とアドバイスを求める
「『この世代の男性って何をあげたら喜ぶ？』みたいな感じでさりげなく聞く」（10代女性）など、あくまでも「友達の話」という体で、欲しいモノの傾向をこっそり聞き出すパターンです。本人に知られることなく、サプライズ的な演出をしたいときに有効と言えそうです。
【６】ストレートに「今年の誕生日は何が欲しい？」と聞いてしまう
「どうせお金を使うなら、彼氏が一番欲しいモノを確実にあげたいから」（20代女性）というように、直球勝負で本人に聞いてしまうのも一つの方法です。ただし、男性が遠慮して具体的な意見が出てこない場合があるので、粘り強く聞く必要があるでしょう。
【７】「これまでにもらって嬉しかったプレゼントは？」と過去の成功例を聞き出す
「やっぱり自分らしいプレゼントを選びたいから、傾向と対策だけ押さえておきます」（20代女性）など、過去の成功例を聞いておくことで、大外しを防ぐパターンです。個性的なプレゼントを贈りたい場合は、このくらい慎重に進めたほうがいいでしょう。
【８】「私、今年の誕生日はこれがいい！」と自分が欲しいモノを宣言する
「自分から先に言ってしまえば、彼氏も対抗して素直に欲しいモノを教えてくれます」（20代女性）というように、お互いの欲しいモノを宣言し合うパターンです。値段のつり合いがとりやすい点も、公平感があってよいかもしれません。
やみくもにプレゼントを選んで失敗する前に、本人の意見を上手に聞き出したいものです。ほかにも、「彼氏が欲しがっているプレゼントを聞き出す一言」があれば、ぜひ教えてください。みなさんのご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）