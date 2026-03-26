【マジョレット】 4月11日 発売予定 価格：999円～

カバヤ食品は、菓子が付属しない「玩具事業」の本格スタートとして「トイザらス」にてミニカー「マジョレット」を4月11日より発売する。価格は999円～。

「マジョレット」はフランスの鉄道模型･玩具メーカー「Rail-Route 社」が立ち上げたダイキャスト製ミニカーブランド。欧州車を中心とした実車志向のラインナップに加え、クリアパーツや開閉ギミックを備えた"遊べるミニカー"となっている。

ラインナップには「ベーシック」モデル、「コレクション」モデル、「ギフトパック」が展開される。

また、「マジョレット」専用同社ECサイトの立ち上げも予定し。4月13日より販売を予定している。

「プレミアムカーズ」価格：999円

「レーシングプレミアムカーズ」価格：999円

「BMW デラックスカーズ」価格：1,299円

「コレクションシリーズ」価格：2,199円

「ブラックエディション5 ピースギフトパック」価格：4,899円

「メルセデスAMG 5 ピースギフトパック」価格：4,899円

「マジョレット」専用EC サイトの立ち上げ

販売開始日：2026年4月13日14時

サイトURL：https://majorette.kabaya.co.jp

販売製品：常時約100車種を販売（ミニカー単品やセット製品）