韓国人彼氏からの連絡が急減。違和感を抱えたままサプライズ渡韓すると、部屋には見知らぬ女性が！？その瞬間、想像を絶する【大修羅場】に発展して...！
読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！日本と韓国での遠距離恋愛。毎日愛を囁いてくれていた彼氏でしたが、ある時期から連絡が急減します。不安になりサプライズで韓国の彼の部屋へ向かうと、そこには想像を絶する衝撃の光景が広がっていました。
韓国人彼氏からの連絡が急減...！？
私は日本と韓国で遠距離恋愛をしていました。韓国人の彼はとてもマメで、「僕には君しかいない」「連絡の頻度は愛情の証だよ」と、毎日のように愛情たっぷりのメッセージを送ってくれます。
遠距離で不安もありましたが、彼のストレートな言葉に支えられ、寂しさを感じることはほとんどありませんでした。彼とならこの先もうまくいくと、心から信じていたのです。
ところが、ある時期から彼の返信が急に減ってしまいました。
理由を聞いても「仕事が忙しくて、夜はすぐ寝てしまうんだ」といった言い訳ばかり。違和感はどんどん大きくなり、不安が募っていきました。
そんななか、彼の誕生日が近かったこともあり、私はお祝いを口実にサプライズで韓国へ行くことを決意。なにも知らせず、彼の住むアパートへ向かうことにしたのです。
サプライズ訪問のはずが…部屋で見た衝撃の光景
ドキドキしながら彼のアパートに到着し、以前教えてもらっていた暗証番号で玄関のドアを開けました。
驚かせるつもりだったのに、目に入ったのは見知らぬ女性の靴。
その瞬間、嫌な予感が一気に広がります。さらに、部屋の奥からは男女の楽しそうな笑い声が聞こえてきました。
足音を忍ばせてリビングへ向かうと、そこには別の女性と密着して座り、お酒を楽しんでいる彼の姿が。
しかも2人が使っていたのは、私がプレゼントしたはずの高級なペアグラスでした。
突然の私の登場に気づいた彼は、「ち、違う！ただの語学交換の友だちなんだ！」と焦りながら必死に言い訳を始めましたが、私は言葉を失うしかありませんでした。
激怒した主人公はこのあと、衝撃の行動に出ます...！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部