韓国人彼氏からの連絡が急減。違和感を抱えたままサプライズ渡韓すると、部屋には見知らぬ女性が！？その瞬間、想像を絶する【大修羅場】に発展して...！

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！日本と韓国での遠距離恋愛。毎日愛を囁いてくれていた彼氏でしたが、ある時期から連絡が急減します。不安になりサプライズで韓国の彼の部屋へ向かうと、そこには想像を絶する衝撃の光景が広がっていました。

私は日本と韓国で遠距離恋愛をしていました。韓国人の彼はとてもマメで、「僕には君しかいない」「連絡の頻度は愛情の証だよ」と、毎日のように愛情たっぷりのメッセージを送ってくれます。

遠距離で不安もありましたが、彼のストレートな言葉に支えられ、寂しさを感じることはほとんどありませんでした。彼とならこの先もうまくいくと、心から信じていたのです。

ところが、ある時期から彼の返信が急に減ってしまいました。

理由を聞いても「仕事が忙しくて、夜はすぐ寝てしまうんだ」といった言い訳ばかり。違和感はどんどん大きくなり、不安が募っていきました。

そんななか、彼の誕生日が近かったこともあり、私はお祝いを口実にサプライズで韓国へ行くことを決意。なにも知らせず、彼の住むアパートへ向かうことにしたのです。