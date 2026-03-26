◆フィギュアスケート ▽世界選手権 第１日（２５日、チェコ・プラハ＝Ｏ２アリーナ）

女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、２月のミラノ・コルティナ五輪銀メダルの坂本花織（シスメックス）が今季世界最高の７９・３１点で首位。昨季３位の千葉百音（木下グループ）が自己ベストの７８・４５点の２位と続き、五輪銅メダルの中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）は６９・１０点で８位発進した。

ＳＰ３位はアンバー・グレン（米国）で７２・６５点、日本勢の上位２人が抜け出した。１７歳で初出場の中井は自己ベストを約９点下回り、演技後は「五輪の時は全く緊張していなかったけど、今回の世界選手権はとても緊張していた」とコメント。「こんなに緊張していたのは久しぶり」と、メダリストとしてのプレッシャーもにじませながら、大技・トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）以外の要素をこなし「課題は多く残ったけど、全体としては悪くない演技だった」と振り返った。

２７日のフリーに向けて、メダル争いは混戦となる。グレンと中井は、３・５５点差。５点差以内に８人がひしめく。昨季は坂本が２位、千葉が３位だった日本勢。中井の今季フリー自己ベストは世界３位に位置しており、逆転の表彰台と日本勢の表彰台独占にも期待がかかる。中井は「落ち着いて演技できるようにベストを尽くしたい。今回が初めての世界選手権で「楽しむこと」を忘れていた。それを意識して滑りたい」と、気持ちを切り替えた。