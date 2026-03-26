パワートレインはハイブリッドのみに

3月26日、本田技研工業（以下ホンダ）はミドルサイズ（Cセグメント）SUVの『ZR-V』を一部改良し、3月27日から発売すると発表した。

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ZR-Vの日本仕様は2022年11月に発表され、翌2023年4月に発売された現行型が初代となる。『日本仕様は……』と記したのは、それより先の2022年4月に米国法人のアメリカン・ホンダモーターが『HR-V』としてこのクルマを先に発表し、後に中国でも『ZR-V』として発表したからだ。



ミドルサイズSUV『ホンダZR-V』が一部改良。3月27日から発売される。 山本佳吾

なお、日本仕様と北米仕様（HR-V）や中国仕様はグリルなどのデザインが異なる。

国内では先代（5代目）CR-Vの後継モデルとして登場したZR-Vは、日本の街中でも扱いやすい適度なサイズながら室内の広さも十分で使い勝手は高く、パワートレインはハイブリッドのe:HEVも搭載し、スポーティな走りも楽しめる、いかにもSUV（スポーツ・ユーティリティ・ビークル）らしい1台として人気を集めた。

日本での発売開始から約3年。今回の一部改良で、まずパワートレインは従来型でラインナップされていた1.5Lターボのガソリンモデルを廃止し、2L+2モーターによるハイブリッドのe:HEVのみとした。これは、今後の電動化の流れを鑑みてのことだという。

また、後述するが特別仕様車の『Zブラックスタイル（以下、ブラックスタイル）』と『Zクロスツーリング（以下、クロスツーリング）』を新たに設定。ラインナップは、ベーシックグレードの『X』、上級グレードの『Z』、そして特別仕様車の『ブラックスタイル』と『クロスツーリング』の4グレードとなり、それぞれにFFと4WDが設定される。

従来型でも人気の『ブラックスタイル』再登場

『X』は従来型から大きな変更はないが、『Z』ではグーグル搭載9インチ・ホンダコネクト・ディスプレイ、USBポート（タイプC）、前席フットアンビエントライトなどを新たに装備。

『ブラックスタイル』は、昨年夏にも発売されて人気を集めた特別仕様車だが、今回はさらにブラッシュアップ。ベルリナブラックのハニカムパターン・フロントグリル、フロントバンパーガーニッシュ/バンパーコーナープロテクター/サイドガーニッシュ/ホイールアーチプロテクター/シャークフィンアンテナ/ドアミラー/アウタードアハンドルといったエクステリアパーツを、クリスタルブラックパール塗装の専用品としている。



昨年夏にも発売された特別仕様車『ブラックスタイル』が再登場。 山本佳吾

さらに、18インチのアルミホイールはベルリナブラック＋ダーク切削クリア塗装として、黒の凜々しさを主張。

インテリアでは、ブラックのルーフライニングに、シート地はプライムスムース×ウルトラスエードのコンビを採用。内外装で、ZR-Vのスポーティさとプレミアム感を一層高めている。

今回のブラックスタイルで、特に注目すべきはハニカムパターン・フロントグリルの採用だろう。実は、このグリルは前述した北米仕様のHR-Vや中国仕様のZR-Vに採用されていたもので、日本仕様のバーチカル・フロントグリルとは顔つきの印象がかなり変わってくる。好みは分かれるところだが、こちらも人気を集めるのではないだろうか。

アクティブなスタイルの特別仕様車も新たに設定

もうひとつの特別仕様車『クロスツーリング』は、今までのZR-Vにはなかったモデル。ホンダは『SUVらしい力強さとアクティブな世界観を表現』と謳っている。

エクステリアでは、ブラックスタイルと同じハニカムパターンのフロントグリルを採用したが、色はマットグレー・メタリックとされた。さらに、フロントバンパー/バンパーコーナープロテクター/フロントバンパーガーニッシュ/フロントバンパーロアーガーニッシュ/サイドロアーガーニッシュを専用パーツとして装着し、SUVテイストを強めている。



今までのZR-Vにはなかった特別仕様車『クロスツーリング』。 山本佳吾

18インチのアルミホイールはマットブラック塗装。そして、これはホンダアクセスが専用アイテムとしてオプション設定しているのだが、ボディサイドモールも用意している。これを装着するとサイドビューに力強いアクセントを加えて、クロスツーリングの持つアクティブさを際立たせる。

インテリアも、内装色を明るい印象のグレージュを専用色として採用。ステアリングホイールや本革シートにはオレンジステッチが入れられ、アクティブなイメージも強調している。

黒の凜々しさをまとった『ブラックスタイル』と、街でもアウトドアでもアクティブな『クロスツーリング』という、2モデルの特別仕様車。標準モデルの『X』と『Z』とともに、一部改良されたZR-Vは、多様化するユーザーのライフスタイルや嗜好に応えるラインナップとなった。

価格はe:HEV X（FF）の370万7000円から、e:HEV Zをベースとしたクロスツーリング（4WD）の472万7800円までとなる。