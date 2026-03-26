俳優山田裕貴（35）が26日、TBS系「ラヴィット」（月〜金曜午前8時）に生出演。過去に酒席をともにしたことのある共演者を明かした。

26、27日に2夜連続で放送される同局系ドラマ「ちるらん 新撰組鎮魂歌」に主演する山田は、番組木曜メンバーとの交流を聞かれると「だいぶ昔なんですけど、嶋佐さんと飲ませてもらったことがあって…」とニューヨーク嶋佐和也（39）に問い掛けた。ただ嶋佐は「えっ？」と戸惑った表情となり、「めっちゃ前ですよね？」と確認。山田は「めっちゃ前です。本当、コロナ禍前なので」と応じた。

ただ嶋佐は「いや…えー？」と全く思い出せない様子。「乃木坂いなかったけどな、俺の時」と、山田の妻が元乃木坂46西野七瀬であることをイジった。山田は「いやいや」と苦笑すると、MCの川島明から「何でおまえが俳優のスタンス取っているの？」と嶋佐にツッコミが入った。

山田は「どんな話をしたかは覚えてないんですけど、スピードワゴン小沢（一敬）さんとかもいらっしゃって」と振り返ると、嶋佐は「あーっ！」と思い出して声をあげた。嶋佐は手をたたきながら「小沢さん、よく飲ませていただいていて。そうか！」」と納得すると、川島から「がーっと芸能人がいるやつや」と、芸能人が多数参加した会を想像。山田も「はい、いらっしゃって」とうなずいた。