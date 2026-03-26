学生たちが新たな一歩を踏み出しました。

三重県津市の三重大学で25日に卒業式が行われ、学生たちが思い出を胸に学びやを巣立ちました。

三重大学を卒業したのは人文学部や教育部など5つの学部の大学生、そして6つの研究科の大学院生合わせて1756人です。

卒業式では、それぞれの学部の代表が伊藤正明学長から学位記を受け取りました。

伊藤学長は卒業生に無限の可能性が広がっていると話し「失敗を恐れず思い切って挑戦する気持ちと、失敗から学び一歩を踏み出す勇気を持ってほしい」とはなむけの言葉を贈りました。

続いて卒業生を代表して教育学部の楠木月乃さんが「三重大学の学生として経験したことや、これまでの自分に誇りを持って、一歩一歩前に進んでいきたい」と答辞を読み上げました。

会場では卒業生たちが記念写真を撮りながら、ともに学んできた友人との別れを惜しんでいました。

卒業生は「卒業の実感はないが、これから社会人として不安と期待と両方ある」「これから教員になるので三重大学で学んだことをしっかり生かして、未来の子どもたちを育てていきたい」「入学式は新型コロナでなくなり不安いっぱいだったが、最後は友達もできて楽しく過ごせて良かった」と話していました。