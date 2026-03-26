若者を主体に奉還町商店街（岡山市北区奉還町）の活性化に取り組む一般社団法人ＳＧＳＧ（同所）は、昨年７月にデビューしたご当地女性アイドルグループ「スキトオルアオ」を商店街のＰＲ大使に任命した。アイドルの発信力で商店街の魅力を広めるほか、メンバーの個性を生かした企画も展開する計画。３０日には就任記念イベントを開く。



【写真】就任イベントのチラシを手に、来場を呼びかけるメンバー

メンバーはいずれも岡山県出身のモエさん（１８）ユメさん（１８）メイさん（１６）ルカさん（１６）スズさん（１５）ミヒロさん（１４）の６人。岡山を拠点に全国で公演をするほか、昨年１１月には県の青少年健全育成推進大使に任命された。



ＰＲ大使任命はＳＧＳＧが奉還町商店街振興組合の協力を得て企画し、同時にコラボレーションプロジェクト「スキトオル奉還町」を立ち上げた。若者であるメンバー自身が町の人々と交流し魅力を見つけて発信することで、町に若者文化が生まれる土壌をつくるのが狙いだ。



就任を機にプロジェクトの公式アカウントをＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）やＸ（旧ツイッター）、インスタグラムに開設した。今後、動画投稿などで情報発信する。４月以降はメンバーが奉還町で実現したい「アイスクリーム屋さんの出店」「映えスポット設置」「スキトオルアオ色に染める」などの計画を順次実施する。



フリーペーパー「スキトオル奉還町新聞（仮称）」の発行も予定する。メンバーが商店街を取材し、店主らにインタビューをしたり歴史を調べたりした記事を載せ、読者投稿コーナーなども設ける。



３０日の就任式は商店街のコミュニティーカフェ「岡山ＴＯＮＫＡＮ」で午後６時から開かれる。ミニライブやトークショー、グッズ販売などがある。



（まいどなニュース／山陽新聞）