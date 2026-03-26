学校再編にともない、今年度で閉校となる三重県松阪市の8つの小学校で閉校式が行われ、在校生らが学びやに別れを告げました。

このうち東黒部小学校では、式典会場となった体育館に子どもたちが学校への感謝や思い出を記した寄せ書きのほか、過去から現在までのアルバムなどが掲示され、卒業生らが懐かしく見入っていました。

式では在校生をはじめ、参加者した地域住民らが最後の校歌を斉唱しました。

このあと、松井研吾校長が「本日を持って東黒部小学校は閉校しますが、この学校で育まれた学びや、人と人とのつながりそして地域を大切に思う気持ちが、これからも子どもたちや卒業生の皆さんの心に残っていくと思います」と挨拶しました。

そして、在校生を代表して、西山蒼涼さんが学校で過ごした5年間の思い出を振り返ったうえで「東黒部小学校での思い出は忘れません。ありがとう東黒部小学校」と学校に感謝と別れを告げました。

最後に松井校長と児童の代表から松阪市教育委員会に校旗が返還されました。

児童らは来月から4つの小学校が統合され、誕生する東部北小学校にスクールバスで通学します。

松阪市では今年度市内8つの小学校が閉校され来年度から3つの小学校に統合されます。