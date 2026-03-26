ホンダ新型「ZR-V」発売！

ホンダは2026年3月26日、「ZR-V（ゼットアールブイ）」の一部改良モデルを発表しました。3月27日に発売されます。

ZR-Vは、ハッチバックモデル「シビック」をベースに開発されたSUVです。シビック譲りの低重心で安定したプラットフォームを活かし、SUVでありながらセダンのような上質で爽快な走りを実現しています。

【画像】超カッコいい！ これが新型「ZR-V」です！（30枚以上）

開発にあたっては「異彩（いさい）」をキーワードに、既存のSUVの枠に捉われない、所有する喜びを感じさせるデザインを追求。特に、横方向に広がりを持たせたインストルメントパネルや、包み込まれるようなセンターコンソールなど、乗る人が高揚感を感じられるインテリアにも強いこだわりが込められています。

今回の改良ではこれまであったガソリン車を廃止して、パワートレインを2モーターハイブリッドシステム「e：HEV」に一本化したほか、最新のデジタル機能や、SUVらしいタフさを強調した特別仕様車を追加し、より魅力的なラインナップへと進化を遂げました。

利便性においては、上位グレードに「Google 搭載 Honda CONNECT ディスプレー（9インチ）」を採用しました。

Google マップのリアルタイムなナビゲーションや、Google アシスタントによる音声操作により、スマートフォン感覚で車内の機能をコントロール可能です。

また、ユーザーからのフィードバックを反映し、スマートフォンの急速充電に対応したPower Delivery規格のUSB Type-Cを全タイプに採用。さらに、「e：HEV Z」以上のグレードには、夜間の足元を優しく照らすフットアンビエントライトを追加し、車内での快適性と上質感を向上させています。

そして今回の一部改良の目玉は、SUVらしい力強さを強調したアクティブな特別仕様車「e：HEV Z CROSS TOURING（クロスツーリング）」の設定です。

同車の開発者は、「都市部でのスマートな利用に加え、週末のアウトドアシーンでの使い勝手や存在感も重視した」と説明します。

クロスツーリングのエクステリアは、マットグレー・メタリックのハニカムグリルやマットブラックの18インチアルミホイールにより、精悍で引き締まった印象を実現。インテリアには、明るいグレージュ内装にアクティブさを感じさせるオレンジステッチを組み合わせ、日常から離れたワクワク感を演出しました。

また、既存の特別仕様車「BLACK STYLE（ブラックスタ入り）」も、デザインの整合性を高めるために進化。フロントグリルを従来の垂直基調からハニカムパターンへと変更し、ベルリナブラック塗装を施すことで、よりスポーティーでプレミアムな佇まいを実現しています。

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ZR-Vの価格（消費税込）は、e：HEV Xが370万7000円から392万7000円、e：HEV Zが430万7600円から452万7600円。

特別仕様車においては、e：HEV Z ブラックスタイルが447万9200円から467万7200円、e：HEV Z クロスツーリングが452万9800円から472万7800円です。