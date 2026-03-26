数字の裏側をどう読むか　データリテラシーを育てる『頭のいい子がやっている すごいグラフの読み方』

『頭のいい子がやっている すごいグラフの読み方』（監修：渡辺美智子／著者：バウンド／カンゼン）が2026年3月25日に発売された。

ガリガリでもムキムキになれる？ 『「痩せ型」でもあきらめないロジカル筋トレ』

本書はグラフ作成者の意図を見抜く、情報を正しく読み取る力を鍛えるための書籍。グラフはニュースやデータの要点を一瞬で示すが、思い込みやワナも混ざってしまうことがあり「本当にそうか？」「別の見え方は？」と疑う目が必要であると本書。作り手の意図や条件のズレを見抜き、数字・ニュース・データ・視覚情報を読む力を養うことを目指している。

本書「はじめに」には「グラフは「見るだけ」ではなく、「読み取る」ものだということです。同じデータでも、見せ方しだいで、受ける印象は大きく変わります。合計だけを見ると多く見えたり、割合で見ると少なく見えたりすることもあります。単位や基準が違えば、正しく比べることができません。都合のよい部分だけが強調されているグラフもあります。もし、グラフをなんとなく眺めているだけだと、知らないうちに思い込みを持ってしまったり、だまされてしまったりすることもあるのです。だからこそ、これからの時代には、グラフを「正しく読む力」がとても大切になります」と記されている（一部抜粋）。

本書の監修を務めるのは渡辺美智子。本書のほか著書・監修は『こども統計学』『こどもデータサイエンス』（カンゼン）、『レッツ!データサイエンス親子で学ぶ!統計学はじめて図鑑』（日本図書センター）、『統計と地図の見方・使い方データから現象や課題と解決策をさぐろう』（PHP研究所）、『小学5・6年生向け統計【基礎編・発展編】』（アルク）、『データ分析の基礎-生成AIではじめる統計・データサイエンス』（東京図書）など多数。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）