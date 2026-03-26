杉野遥亮、“丸刈り”姿で登場 大学入学で2ヶ月で10キロ増を告白「食べられるだけ食べちゃう」
俳優の杉野遥亮が25日、都内で行われた『BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップ』オープニングイベントに出席した。
【全身ショット】イケメン…！すっきりとした丸刈り姿で登場した杉野遥亮
すっきりとした丸刈り姿で登壇した杉野は、「髪型でごまかせないし、メイクもほとんどすることがないので、自分の香水の匂いがかおってくるとかで安心したり、相手にいい印象を与えることができる」と香水のよさを語った。
新生活で大変だったことを聞かれると、「大学に入るときに一人暮らしを始めたんですけど、そのときが一番大変でした」と回顧。「2ヶ月で10キロくらい太って」と告白し、「炊き込みご飯とかもわかんないから、4合とか炊いちゃって」と振り返り、冷凍しても期限がわからず「食べられるだけ食べちゃう」と明かし、会場に笑いが起こっていた。
Burberry Beautyは、「HER コレクション」の新たな香り「BURBERRY HER PARFUM（バーバリー ハー パルファム）」の新発売を記念し、主要都市を巡るポップアップイベント『BURBERRY HER SAKURA JOURNEY（バーバリー ハー サクラジャーニー）』を開催。日本上陸1周年を迎え、日本の春を象徴する桜をテーマにしたポップアップイベントとなる。あす27日〜29日の東京・WeWork アイスバーグのほか、名古屋、大阪で開催される。
イベントにはほかに、神尾楓珠、佐々木希 塩野瑛久 本田翼、宮世琉弥が登壇した。
【全身ショット】イケメン…！すっきりとした丸刈り姿で登場した杉野遥亮
すっきりとした丸刈り姿で登壇した杉野は、「髪型でごまかせないし、メイクもほとんどすることがないので、自分の香水の匂いがかおってくるとかで安心したり、相手にいい印象を与えることができる」と香水のよさを語った。
新生活で大変だったことを聞かれると、「大学に入るときに一人暮らしを始めたんですけど、そのときが一番大変でした」と回顧。「2ヶ月で10キロくらい太って」と告白し、「炊き込みご飯とかもわかんないから、4合とか炊いちゃって」と振り返り、冷凍しても期限がわからず「食べられるだけ食べちゃう」と明かし、会場に笑いが起こっていた。
イベントにはほかに、神尾楓珠、佐々木希 塩野瑛久 本田翼、宮世琉弥が登壇した。