TBS『THE TIME，』出張中継で…愛媛のアナウンサーが“退社報告” 安住アナがねぎらう
TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、26日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金 前5：20）に生出演。中継コーナーでは、あるアナウンサーの“退社報告”を伝える一幕があった。
【写真】『THE TIME，』中継で…退社を報告したアナウンサー
あいテレビの豊福海央アナが3月末で退社することを受け、安住アナはこの日の中継コーナーを、愛媛・西予市から届けた。安住アナから「聞きましたよ、なんかおやめになるとか」と向けられた豊福アナは「3月末で退社いたします」と報告。安住アナが「みなさん、知ってました？」とスタジオに向けると、江藤愛アナが「知らなかった。さみしいよ」と呼びかけていた。
終盤には、この4年間の思い出をVTRで振り返る場面もあり、豊福アナは涙を浮かべながら「4年半、ありがとうございました！本当にいろんな経験をさせていただきまして、中継の楽しさも難しさも、とことん学ばせていただきました。『THE TIME，』のみなさんに育ててもらったと言っても過言ではありません。この経験を胸に、これからも頑張ってまいります！本当にお世話になりました」と呼びかけた。
【写真】『THE TIME，』中継で…退社を報告したアナウンサー
あいテレビの豊福海央アナが3月末で退社することを受け、安住アナはこの日の中継コーナーを、愛媛・西予市から届けた。安住アナから「聞きましたよ、なんかおやめになるとか」と向けられた豊福アナは「3月末で退社いたします」と報告。安住アナが「みなさん、知ってました？」とスタジオに向けると、江藤愛アナが「知らなかった。さみしいよ」と呼びかけていた。