松江市の国宝・松江城近くの殿町で建設が進む分譲マンション（１９階建て、高さ５７・０３メートル）を巡り、周辺住民ら７人が２５日、「良好な景観を日常的に享受する利益（景観利益）を侵害されている」などとして、施主の京阪電鉄不動産（大阪市）など３社を相手取り、上層階の撤去を求める訴えを地裁に起こした。

原告側は「中高層建築物の建築にかかる手続きについて定めた市の条例にも違反する」としている。（門脇統悟）

訴状などによると、同マンションは松江城の南東約２００メートルに位置し、２０２４年３月末頃から工事に着手。現在は１９階まで建設が進んでおり、今年８月には購入者への引き渡しが予定されているという。完成すれば、松江城天守を３・２メートル上回る高さとなり、「威容を誇るマンションが松江城周辺の景観を著しく損なうことは明白」と指摘している。

原告側が求めているのは、４４メートルを超える１６〜１９階部分の撤去。実現すれば、被告の施工業者が過去に松江市内で建てたマンションと同レベルの高さになるという。

原告側は、建物の建設を巡り、事業者と住民の良好な関係を保つため、市の「中高層条例」が定める近隣住民への説明会について、「チラシを配布しただけで対面での説明会が開かれていない」とし、「十分な説明がないまま始まったマンション建設は条例に違反しており、違法だ」と主張している。

原告の一人で、住民団体「まつえ／風景会議」（本間順一代表）の寺本和雄事務局長は「このマンションは松江城周辺の景観を破壊しており、その違法性の程度は重大。建築基準法や関連法規さえ守っていれば、何をやってもいいことにはならない」と訴えている。

読売新聞の取材に、京阪電鉄不動産は「マンション建設は関連する法律や条例に従って適法に行っている」としている。