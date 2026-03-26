神尾楓珠、新婚生活は「幸せです」平手友梨奈と結婚後初の公の場【BURBERRY HER SAKURA JOURNEY】
【モデルプレス＝2026/03/26】俳優の神尾楓珠が3月26日、都内で行われた「BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップオープニングイベント」に出席。新婚生活の質問に答えた。
【写真】妻は元欅坂 27歳俳優、結婚後初の公の場
2月11日に歌手で女優の平手友梨奈との結婚を発表後初の公の場に登場した神尾。最後に、記者から「結婚おめでとうございます」と祝福の声が上がると、笑顔で対応し「新婚生活いかがですか？」の質問には「幸せです」と答えていた。
また、お花見の時期にちなみ「お花見に欠かせないアイテム」を聞かれ「カメラ」と回答。お花見予定については「具体的な予定はないんですけど、行きたいです」と期待を募らせた。また、新生活を迎える人へのアドバイスとして「そんなに準備していくタイプではないんですけど、人の目を見る練習とかですかね。目を見て喋る練習」と答えた。
日本上陸1周年を迎える「バーバリー ビューティ」は、日本の春を象徴する桜をテーマにしたポップアップイベントを開催。「BURBERRY HER」のフレグランスの世界観を体感できる本イベントは、東京を皮切りに名古屋・大阪へと順次展開される。
同イベントには、神尾のほか、佐々木希、塩野瑛久、杉野遥亮、本田翼、宮世琉弥が来場した。（modelpress編集部）
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【写真】妻は元欅坂 27歳俳優、結婚後初の公の場
◆神尾楓珠、新婚生活は「幸せです」
2月11日に歌手で女優の平手友梨奈との結婚を発表後初の公の場に登場した神尾。最後に、記者から「結婚おめでとうございます」と祝福の声が上がると、笑顔で対応し「新婚生活いかがですか？」の質問には「幸せです」と答えていた。
◆神尾楓珠、お花見予定は？
また、お花見の時期にちなみ「お花見に欠かせないアイテム」を聞かれ「カメラ」と回答。お花見予定については「具体的な予定はないんですけど、行きたいです」と期待を募らせた。また、新生活を迎える人へのアドバイスとして「そんなに準備していくタイプではないんですけど、人の目を見る練習とかですかね。目を見て喋る練習」と答えた。
◆「BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップオープニングイベント」
日本上陸1周年を迎える「バーバリー ビューティ」は、日本の春を象徴する桜をテーマにしたポップアップイベントを開催。「BURBERRY HER」のフレグランスの世界観を体感できる本イベントは、東京を皮切りに名古屋・大阪へと順次展開される。
同イベントには、神尾のほか、佐々木希、塩野瑛久、杉野遥亮、本田翼、宮世琉弥が来場した。（modelpress編集部）
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