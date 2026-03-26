TWICEジヒョ、ハイレグ風大胆衣装ショットに熱視線「攻めてる」「どの角度も完璧」
【モデルプレス＝2026/03/26】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のジヒョ（JIHYO）が3月24日、自身のInstagramを更新。大胆な衣装を身にまとったオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳人気KPOP美女「攻めてる」衝撃のハイレグ風大胆衣装
ジヒョは、バックステージと思われる場所で撮影されたカットを複数枚投稿。ハイレグのように裾が鋭角にカットされた独創的なデザインの白いボディスーツに、カーキのパンツを合わせたスタイリッシュなコーディネートを披露した。「THIS IS FOR」とロゴが入ったタイトなトップスからは、美しいデコルテや引き締まったウエストが覗いている。
この投稿には「美ボディが眩しい」「攻めてる」「どの角度も完璧」「圧倒的なオーラ」「魅力的すぎる」「ただただ美しい」「ゴージャスでかっこよくて最高」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】29歳人気KPOP美女「攻めてる」衝撃のハイレグ風大胆衣装
◆ジヒョ、ボディライン際立つ大胆衣装ショット披露
ジヒョは、バックステージと思われる場所で撮影されたカットを複数枚投稿。ハイレグのように裾が鋭角にカットされた独創的なデザインの白いボディスーツに、カーキのパンツを合わせたスタイリッシュなコーディネートを披露した。「THIS IS FOR」とロゴが入ったタイトなトップスからは、美しいデコルテや引き締まったウエストが覗いている。
◆ジヒョの投稿に反響
この投稿には「美ボディが眩しい」「攻めてる」「どの角度も完璧」「圧倒的なオーラ」「魅力的すぎる」「ただただ美しい」「ゴージャスでかっこよくて最高」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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