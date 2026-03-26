　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.12　9.09　7.93　9.24
1MO　9.08　7.52　7.78　8.09
3MO　9.54　7.18　8.41　8.16
6MO　9.53　7.01　8.58　8.10
9MO　9.59　7.08　8.70　8.17
1YR　9.55　7.15　8.77　8.20

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.58　13.51　9.25
1MO　8.48　11.34　8.18
3MO　9.21　10.98　8.13
6MO　9.36　10.59　8.10
9MO　9.49　10.52　8.20
1YR　9.49　10.45　8.27
東京時間10:15現在　参考値

ドル円の短期ボラは９％台前半。落ち着いた動きもやや高め推移。