通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９％台前半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.12 9.09 7.93 9.24
1MO 9.08 7.52 7.78 8.09
3MO 9.54 7.18 8.41 8.16
6MO 9.53 7.01 8.58 8.10
9MO 9.59 7.08 8.70 8.17
1YR 9.55 7.15 8.77 8.20
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.58 13.51 9.25
1MO 8.48 11.34 8.18
3MO 9.21 10.98 8.13
6MO 9.36 10.59 8.10
9MO 9.49 10.52 8.20
1YR 9.49 10.45 8.27
東京時間10:15現在 参考値
ドル円の短期ボラは９％台前半。落ち着いた動きもやや高め推移。
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3MO 9.54 7.18 8.41 8.16
6MO 9.53 7.01 8.58 8.10
9MO 9.59 7.08 8.70 8.17
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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1MO 8.48 11.34 8.18
3MO 9.21 10.98 8.13
6MO 9.36 10.59 8.10
9MO 9.49 10.52 8.20
1YR 9.49 10.45 8.27
東京時間10:15現在 参考値
ドル円の短期ボラは９％台前半。落ち着いた動きもやや高め推移。