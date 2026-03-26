◆センバツ第８日 ▽２回戦 山梨学院３―１大垣日大（２６日・甲子園）

３年ぶりのセンバツＶを狙う山梨学院が大垣日大（岐阜）を破り、２年ぶりの８強入りを決めた。初戦で左手首を骨折した最速１５２キロの二刀流・菰田陽生（３年）が先発を外れる中、終盤に勝ち越して接戦を制した。

初回に先発の左腕・渡部瑛太（２年）が２死から右翼へソロを浴びて先取点を献上。打線は５回まで無得点に封じられたが、６回に１死三塁から３番に入った金子舜（２年）が中前へ適時打を放って同点に。７回にも２死満塁の好機から、１番・石井陽昇（３年）が中前へ決勝の２点適時打を運んだ。

熱い一言で、チームが一つにまとまった。菰田に加え、昨夏の甲子園で登板経験があり、今大会は背番号１１でメンバー入りする左腕・檜垣瑠輝斗（るきと、３年）も登板は難しい状況。難局に立ち向かうナインを、試合前に吉田健人部長はこう鼓舞した。「菰田がいなくても関係ないと証明するのなら、このセンバツ大会しかない。今日の試合は内容じゃなくて勝敗。奇跡を起こそう」。決勝打の石井は「みんなに火がついた」と回想した。

ダブルキャプテン制で、石井は菰田とともに主将を担う立場。もう一人の主将を欠いた窮地でチームを救い、「今日は自分が打ってやろうと、昨日からこの試合を楽しみにしていたので、昨日の高まった気持ちをいい感じに持っていくことができて良かった」と笑顔を見せた。

菰田は初戦となった２２日の長崎日大戦、５回２死一塁の守備で打者走者と交錯し、６回から交代。試合後に診察を受け、「左橈骨遠位端（とうこつえんいたん）骨折」と診断を受けた。２４日に取材に応じた吉田洸二監督（５６）は、次戦以降の出場について「常識的に試合出場は難しい。ベンチには入ると思います」と説明していた。

初戦では２番に入り、左翼へ先制アーチを運んだ主砲の離脱で、得点力ダウンは必至。試合前取材に応じた吉田監督は、「菰田主将抜きでのチーム構成はしてきたことがなかった」と吐露し、「練習試合と去年の秋の公式戦も振り返ると菰田選手の打点とか、一打からチームが乗っていくところがあった。得点がどれぐらい取れるかなというのが、一番心配なところ」と語っていたが、チーム一丸で主将の不在を乗り越えた。