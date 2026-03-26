テレビ東京の古旗笑佳アナが「Ｎｅｗｓモーニングサテライト」（通称＝モーサテ、月〜金曜・午前５時４５分）の最後の担当回を終えたことを報告した。

モーサテでは火曜、水曜を担当してきた古旗アナ。２５日にインスタグラムを更新し、「放送でもお伝えしましたがモーサテを離れることになりました。報道番組のいろは、生放送への取り組み方、配信での進行の仕方、金融市場の仕組みといったテレ東キャスターとしての礎を学んだ１年３ヶ月でした。マーケットはあまりに未知の世界でしたが、勉強し理解できることが増えていくのが本当に楽しくて仕方がありませんでした。 ご覧いただいた（というよりは見守ってくださっていたの方が適切かもしれないですね）みなさん、ありがとうございました。モーサテファミリーとして恥ずかしくないよう、今後も精一杯頑張ります。」と番組と視聴者への感謝の思いをつづり、共演者たちとの写真もアップした。

この投稿には「どの番組でも優しい笑顔が素敵です」「朝に会えなくなるのは悲しく寂しくなります」「古旗さんロスです！！」などの声が寄せられている。