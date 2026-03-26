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海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～ やすとものいたって真剣です」。今週はゲストに野性爆弾・くっきー！と麒麟・田村を迎え、ギャロップの新企画「至高のド直球グルメ」と、4月に東京進出を控えたダブルヒガシが大阪で最後に食べたいグルメを巡る「大阪ラストグルメ」をテーマにお届けする。

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昭和で数えると100年にあたる昨年2025年、昭和の時代から愛され続けるグルメを調査するロケ企画「愛されロングセラーグルメ」を1年間にわたって担当してきたギャロップ。一過性のブームに終わらず、日本の食文化にしっかりと根付いたグルメをリポートするなか、「やっぱりシンプルなものが一番うまい！」との結論にたどり着いた林と毛利が、“映え”にも“進化”にも背を向け、あえて“シンプルさ”で勝負する「ド直球グルメ」の名店を巡る新企画がスタート！

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今回は、おなじみの4つのグルメで“ド直球”を貫く大阪のお店を訪ねる。

まずは「ラーメン」。具材が山盛りの「二郎系」や、クリーミーなスープの「泡系」など新しいスタイルが続々と誕生するなか、昔ながらのド直球の味にこだわっているのが、恵美須町にある創業45年の町中華。赤いテント看板や少し色あせた朱色のカウンターが懐かしい昭和の風情を漂わせるこちらは、実は林の行きつけの店。よく注文する炒飯や一品料理は「もう最高！」と絶品らしいが、ラーメンを食べるのは「初めて」とあってワクワクが止まらず…。この後、2代目店主が先代から受け継いだ、まさに「シンプルイズベスト」な逸品が登場！ 「もうみんな好きやんコレ！」と林を感動させた、45年間変わらぬおいしさを貫く王道ラーメンとは？

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続いては「ドーナツ」。時代を追うごとに新しい味や食感が生まれ、最近ではしっとりフワフワの「生ドーナツ」が大ブームに。そんな進化型スイーツの原点ともいえる、伝統的なドーナツを本町で発見！ 大正時代創業の「大阪最高の喫茶店」といわれる店で100年以上愛されてきたという、飾り気一切ナシのド直球ドーナツとは？

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さらに、「パスタ」のド直球スタイルを守り続ける天神橋筋商店街の老舗喫茶が登場！ 喫茶店グルメの定番でもある愛されパスタの正体は？ また、昨年6月にオープンした「クレープ」の人気店からは、「シンプルさが逆に新しい」とSNSで大バズりしているド直球クレープを紹介する。

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海原やすよ ともこ司会「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」（ABCテレビ）は毎週木曜よる11時17分放送。