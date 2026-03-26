人気のコース10％オフに、次回使える10％オフクーポン配布も。ニュウマン新宿にある「GARDEN HOUSE SHINJUKU」でお得企画開催中《4月28日まで》
GREENINGが運営するレストラン「GARDEN HOUSE SHINJUKU」は、開業10周年記念の特別企画「アニバーサリーフェア」を2026年3月25日から実施しています。
10周年を記念したメニューやキャンペーンを実施中
人気メニューをワンプレートで楽しめる「10周年記念ランチプレート」
GARDEN HOUSEの2号店としてニュウマン新宿にオープンし、3月25日に開業10周年を迎えた「GARDEN HOUSE SHINJUKU」。GARDEN HOUSEの人気メニューをワンプレートで楽しめる「10周年記念ランチプレート」を、4月28日までの期間限定で販売しています。
野菜が中心のデリやグレインズサラダに、メインのGHハウスステーキを盛り合わせた、GARDEN HOUSEならではのバランスの取れたランチプレートとなっています。
【プレート内容】
・フムス
・ローストベジタブル
・キャロットラペ
・紫キャベツのマリネ
・グレインズサラダ
・GHハウスステーキ
・カンパーニュ
価格は2580円。
人気ディナーコース「GHコース」
ディナータイムに人気のコースメニュー「GHコース」が、4月28日まで特別価格に。前菜からメインまでGARDEN HOUSEの料理がお得に味わえます。
【Appetizer】
カンパチのカルパッチョ／アボカド・グリーンサルサ
フムス／ローストベジタブル・ザター
GHシーザーサラダ／アンディーブ・マッシュルーム
【Pasta】
短角牛のラグー／ハーブクリーム
【Main】
Lボーンステーキ／フライドポテト・グリルレモン
【Dessert】
ほうじ茶チーズケーキ
価格は、通常4800円のところ、特別価格（10％オフ）の4320円です。
仕入れ状況によってメニューが変更になる場合があります。
お得な「10％OFFチケット」配布
さらに3月25日から、ランチやディナーなど次回の食事の際に使える「10％OFFチケット」を配布しています。利用期限は26年6月30日までです。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部