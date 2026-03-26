人気のコース10％オフに、次回使える10％オフクーポン配布も。ニュウマン新宿にある「GARDEN HOUSE SHINJUKU」でお得企画開催中《4月28日まで》

GREENINGが運営するレストラン「GARDEN HOUSE SHINJUKU」は、開業10周年記念の特別企画「アニバーサリーフェア」を2026年3月25日から実施しています。

10周年を記念したメニューやキャンペーンを実施中

人気メニューをワンプレートで楽しめる「10周年記念ランチプレート」

GARDEN HOUSEの2号店としてニュウマン新宿にオープンし、3月25日に開業10周年を迎えた「GARDEN HOUSE SHINJUKU」。GARDEN HOUSEの人気メニューをワンプレートで楽しめる「10周年記念ランチプレート」を、4月28日までの期間限定で販売しています。

野菜が中心のデリやグレインズサラダに、メインのGHハウスステーキを盛り合わせた、GARDEN HOUSEならではのバランスの取れたランチプレートとなっています。

【プレート内容】

・フムス

・ローストベジタブル

・キャロットラペ

・紫キャベツのマリネ

・グレインズサラダ

・GHハウスステーキ

・カンパーニュ

価格は2580円。

人気ディナーコース「GHコース」

ディナータイムに人気のコースメニュー「GHコース」が、4月28日まで特別価格に。前菜からメインまでGARDEN HOUSEの料理がお得に味わえます。

【Appetizer】

カンパチのカルパッチョ／アボカド・グリーンサルサ

フムス／ローストベジタブル・ザター

GHシーザーサラダ／アンディーブ・マッシュルーム

【Pasta】

短角牛のラグー／ハーブクリーム

【Main】

Lボーンステーキ／フライドポテト・グリルレモン

【Dessert】

ほうじ茶チーズケーキ

価格は、通常4800円のところ、特別価格（10％オフ）の4320円です。

仕入れ状況によってメニューが変更になる場合があります。

お得な「10％OFFチケット」配布

さらに3月25日から、ランチやディナーなど次回の食事の際に使える「10％OFFチケット」を配布しています。利用期限は26年6月30日までです。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部