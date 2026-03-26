4月24日に公開されるアニメーション映画『ARCO／アルコ』の本予告が公開された。

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アヌシー国際アニメーション映画祭長編部門グランプリ（クリスタル賞）受賞、ゴールデングローブ賞アニメーション作品賞ノミネート、第53回アニー賞5部門ノミネート、第98回アカデミー賞長編アニメ映画賞にノミネートされた本作は、孤独な少女イリスと、“空から落ちてきた”虹色の少年アルコの冒険を描いたファンタジー。ナタリー・ポートマンが製作総指揮を務め、CHANELが協賛、NEONが配給権を獲得している。

気候変動が進んだ2075年。10歳の少女イリスは、虹色の謎の物体が空から落ちてくるのを目撃する。それは、虹色の飛行スーツでタイムトラベルが可能な遠い未来から不時着した少年アルコだった。未来へ帰る手がかりを求めるアルコと、現実に縛られたイリスは、虹色のスーツに秘められた謎を追いながら未来への帰還＝虹の道を探す旅に出る。しかし謎の三つ子らから追撃され……。

公開された本予告では、遥か未来からやってきた虹色の少年アルコの不思議な魅力に興味津々のイリスの微笑ましい姿と、そんな2人が互いを想い友情を育む様子が、美しい音色と壮大な景色の中で紡がれていく。また、謎の3人組や大量のロボットに追われる展開や、巨大な恐竜が登場する場面も確認できる。

さらに、本作が長編アニメーションデビューとなったウーゴ・ビアンヴニュ監督のコメントも到着した。

【ウーゴ・ビアンヴニュ監督 コメント】私は、あるとき「家族のためのSF映画」を作りたいという思いに駆られました。それは、私たち大人と子どもが一緒に楽しめる作品であり、若い頃に心を動かされた冒険譚のような―まさに私たちの“共通の土台”ともいえる物語を、透き通った結晶のような形で分かち合える作品です。

“希望”を与えてくれる物語が必要だったのです。それは、「明日」ではなく、「明後日」を想像することへと私たちを導いてくれるような――。

この未来から来た子ども――アルコは、同時代の仲間たちと同じように、虹色のスーツを使って時間を移動し、人類の歴史を静かに見守る観察者でした。つまり、私たちが太古から見上げてきた“虹”とは、未来人が空から私たちを見つめていた証だったのです。しかしアルコは、時間旅行のルールを破り、 自らの“過去”に迷い込んでしまいます。 それは、私たちにとっての「近未来」――拡張された現実に支配された社会。そこでは、拡張現実、過剰なコミュニケー ション、管理社会、環境問題、人間の仕事を代替するロボット……そうした過ちの数々が、人間を人間らしさから切り離してしまっているのです。それは、過去数年の社会の風刺画ともいえる世界であり、あえて問題を極端に描くことで、今の私たちの現実の歪み、そしてそれでもなお“世界に残る美しさ”を際立たせて見せようとしています

その近未来で、アルコはイリスという少女に出会い、保護されます。イリスは、自分の時代を体現する存在です。ナニーロボットに育てられ、両親にはほとんど会えず、ホログラムによるビデオ通話でしか繋がることができません。 彼女が生きているのは、すべてが拡張現実で彩られた“幻想”の世界。 自然は絶え間ない災害にさらされ、テクノロジーによって辛うじて維持されていますが、それも結局は破綻を先延ばしにしているだけに過ぎません。そんな世界の不条理さを浮き彫りにするのが、よりシンプルな未来から来たアルコの“澄んだまなざし”です。そしてこの物語における真の敵とは想像力が“神聖視された論理”に取って代わられ、詩情が事実の前に後退してしまった、イリスの世界そのもの。人間が自由に動ける余地がほとんどない、硬直した世界。それは、ふたりの子どもたちをじわじわと締めつけていく、見えない檻なのです。

脚本を書く上で最も大切にしたのは、「すべてを“子どもたちの目線”― 彼らの想像力や恐れを通して描くこと」 “アルコ”は私の創作の本質――すなわち「継承」 というテーマの延長線上にあります。 共に生きる未来のあり方、幸福や愛、人間性の可能性― そうしたものを、私たちがいま切実に欠いている世界の中で問い直す試みです。 作品には、私の代表的なキャラクターである「ミッキ」も登場します。 彼は、親の代わりとなる存在であり、記憶をつなぐ者として、私のあらゆる作品に登場してきました。 本来出会うはずのなかった、異なる時代の子ども同士の出会いがもたらす冒険を通して、「私たちにも、よりよい世界を共に築くことができる」――そんな希望の種を、観客の心にまきたいと願っています。 また、ビジュアルスタイルも一貫して“写実的”です。私にとって、未知なる世界を観客に信じてもらうためには、「リアル」であることが不可欠なのです。

だからこそ私は、観客がこの物語をすんなり受け入れ、余計な不安や疑問なく没入できるように、 “本物の、手に触れられるようなリアリティ”を提示することを大切にしています。 本作は2Dアニメーションで制作されています。 2Dアニメーションこそが、世界を真に魅了し、事実ではなく“感覚としての真実”を最も美しく描き出せる手段だと、私は信じています。

「私が目指していたのは、すべての人に向けた映画―クラシックでありながら野心的で、自分がこの道を志すきっかけとなった、あの心に深く刻まれた冒険映画たちの系譜に連なる作品をつくることでした。」 例を挙げれば――『E.T.』『ピーター・パン』『ピノキオ』『となりのトトロ』『崖の上のポニョ』『魔女の宅急便』『天空の城ラピュタ』『やぶにらみの暴君』『キリクと魔女』など。 いずれも、大衆向けでありながら非常に質の高い作品で、軽やかな表現の裏に、現実を生き抜く力や、人間性、他者との関係、そして世界との向き合い方を鋭く問いかけてくる作品たちです。

この映画を、思い描いていた通りに、ゆっくりと時間をかけて熟成させることができました。脚本と映像、物語構造の各フェーズを交互に進めながら、互いに影響し合い、育て合う― “アルコ”というキャラクターには、結晶のような純粋さがありました。この映画を観終えたとき、観客のみなさんが、“虹”という魔法のような自然現象を、もう以前と同じようには見られなくなることを願っています。 そして、その虹の向こうに、それぞれが“新たな未来”の可能性を、思い描けるようになってくれたら――それが私の願いです。

（文＝リアルサウンド編集部）