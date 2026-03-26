元中日の岡本真也容疑者逮捕が韓国でも報じられたワケ　背景にKBOで活躍の過去「前LG守護神が飲酒運転で…」

中日などで活躍した元プロ野球選手の岡本真也容疑者が飲酒運転の疑いで現行犯逮捕された。現役時代にKBOでプレーしたこともあって、複数の韓国メディアも今回の一件を報じている。

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仙台北署は3月25日、道路交通法違反（酒気帯び運転）の容疑で岡本容疑者を逮捕した。同日午前8時25分ごろに仙台市内の道路を飲酒状態で運転し、信号待ちで停車していた71歳男性が運転する車に追突。男性が交番に届け出たことで判明した。

現場に駆けつけた警察官が行った呼気検査では基準値を超えるアルコールが検出された。岡本容疑者は容疑を認めている。

岡本容疑者は社会人野球を経て2001年に中日ドラゴンズへ入団。2003年に40試合（うち先発12試合）に登板して4勝6敗、防御率3.34を記録すると、その後はリリーフに転向した。2004年には63試合で9勝4敗、防御率2.03の活躍を見せ、最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得した。

2007年には62試合で5勝2敗、38ホールドを記録し、日本シリーズ優勝を経験。2008年には埼玉西武ライオンズに移籍して47試合で2敗18ホールド、防御率3.83を記録して再び日本シリーズ制覇を成し遂げた。

ただ、2009年は度重なる怪我の影響で22試合、1敗6ホールド、防御率3.97と不振に終わり、シーズン終了後に戦力外通告を受けた。オフに12球団合同トライアウトに参加したが、契約のオファーはなく無所属の状態となった。

その後、2010年に韓国プロ野球KBOリーグのLGツインズと契約。LGでは守護神として46試合で5勝3敗16セーブ1ホールド、防御率3.00を記録した。

LG時代の岡本容疑者（写真提供＝OSEN）

韓国では1年だけプレーし、2011年に東北楽天ゴールデンイーグルスと契約して日本に復帰。ただ楽天では二軍での登板に留まり、シーズン終了後に戦力外となった。NPBでの通算成績は357試合（426回）で32勝19敗2セーブ92ホールド、防御率3.21、421奪三振だった。

引退後は、仙台市内で飲食店を経営していると伝えられていた。

岡本容疑者の逮捕を受けて、韓国メディア『OSEN』は「LGでプレーした日本人投手、飲酒運転追突事故→現行犯逮捕…日本シリーズ2度優勝の経歴」と見出しを打って報道。『スターニュース』も「“前LGの守護神”オカモト、飲酒運転で日本で緊急逮捕“午前8時ごろに信号待ちの車に衝突”」と題し、「（岡本容疑者は）引退後は仙台市で飲食店を経営しているとされていたが、今回の飲酒運転事故で物議を醸すことになった」と伝えている。