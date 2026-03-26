「近い将来に契約の可能性」C・ロナウドの長男が再び父の足跡を辿る？ マドリー下部組織の練習に参加とスペイン大手紙が報道
レアル・マドリーが、ポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウドを父に持つクリスティアーノ・ロナウド・ジュニアと契約する可能性があるようだ。現地３月25日、スペインの大手紙『MARCA』が報じている。
同紙は、「レアル・マドリー、C・ロナウドの息子を入団テストか。契約も視野に」と見出しを打ち、「C・ロナウドの長男は火曜日にマドリードのアカデミーでトレーニングを行なった。近い将来に契約の可能性を示唆する動きとなっている」と伝えた。
「15歳のフォワードは、マドリーのカデーテA（U-16）の練習に参加した。彼はウイングのポジションでトライアルを受け、今後もバルデベバス（マドリーの練習場）で数日間トレーニングを続ける予定だ」
続けて「2022年12月に父親がアル・ナスルに加入して以来、C・ロナウド・ジュニアは同クラブのアカデミーに在籍している。もし、マドリーとの契約が確定すれば、彼は再び父の足跡を辿ることになる」とも。
U-16ポルトガル代表にも選出された15歳は、かつて父も所属したクラブに加入するのか。注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「美人すぎる」「可愛すぎる」Ｃ・ロナウド、メッシ、ネイマールらワールドクラスの華麗なる妻＆恋人たちを一挙紹介！
同紙は、「レアル・マドリー、C・ロナウドの息子を入団テストか。契約も視野に」と見出しを打ち、「C・ロナウドの長男は火曜日にマドリードのアカデミーでトレーニングを行なった。近い将来に契約の可能性を示唆する動きとなっている」と伝えた。
「15歳のフォワードは、マドリーのカデーテA（U-16）の練習に参加した。彼はウイングのポジションでトライアルを受け、今後もバルデベバス（マドリーの練習場）で数日間トレーニングを続ける予定だ」
続けて「2022年12月に父親がアル・ナスルに加入して以来、C・ロナウド・ジュニアは同クラブのアカデミーに在籍している。もし、マドリーとの契約が確定すれば、彼は再び父の足跡を辿ることになる」とも。
U-16ポルトガル代表にも選出された15歳は、かつて父も所属したクラブに加入するのか。注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「美人すぎる」「可愛すぎる」Ｃ・ロナウド、メッシ、ネイマールらワールドクラスの華麗なる妻＆恋人たちを一挙紹介！