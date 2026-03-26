幾田りら『LOVEダン2026』課題曲「Voyage」MV公開決定！現役高校生ダンス部の日常やコンテスト参加者のダンスで構成

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幾田りらが、日本テレビ系『DayDay.』の高校ダンス動画コンテスト『LOVEダン2026』の課題曲「Voyage」のMVを、3月26日20時に公開することが決定した。

■“夢や希望を追い求める”その瞬間が映し出された、心揺さぶられる映像作品

今回で3年連続開催となる、日本テレビ『DayDay.』高校ダンス動画コンテスト『LOVEダン2026』。『LOVEダン2026』は、ひとつの課題曲を使って高校生がダンス動画を制作・投稿し「高校No.1ダンス動画」を決定する企画となっている。

幾田りらが課題曲「Voyage」を書き下ろし、ダンスの振り付けはアバンギャルディのプロデューサーとしても話題の日本を代表する振付師akaneが担当。

楽曲では、夢や希望を追い求めるなかでの悩みや葛藤を、幾田自身の想いを重ねて書き下ろしており、企画に参加する高校生に寄り添う気持ちも込められている。楽曲の印象的なコーラスパートには、幾田が2021年まで所属していたアコースティックセッションユニット、ぷらそにかのメンバーとその卒業生も参加した。

MV監督は、MVや広告映像を手掛ける武田悠弓馬が担当。現役の高校生ダンス部メンバーとして活動する生徒たちのリアルな日常とダンスシーンが収められた映像には、日本テレビ『DayDay.』高校ダンス動画コンテスト『LOVEダン2026』に参加した全127校のダンス映像も散りばめられている。

まさに楽曲で綴られている“夢や希望を追い求める”その瞬間が映し出された、心揺さぶられる映像作品をぜひチェックしよう。

■幾田りら コメント

■武田悠弓馬監督 コメント

■リリース情報

2025.10.31 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Voyage」

■関連リンク

『LOVEダン2026』の詳細はこちら

https://www.ntv.co.jp/dayday/dance/

『DayDay.』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/dayday/

幾田りら OFFICIAL SITE

https://lilasikuta.jp/